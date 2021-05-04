Пограничники определяют по вербальным или невербальным признакам людей, которые могут быть потенциально опасными. Мы вам приведем 7 признаков, по которым вас могут воспринять неоднозначно, поэтому вашей персоне точно уделят немало внимания.

Читайте также: 8 вещей, без которых нельзя отправляться в путешествие автомобилем

Появление в аэропорту перед самым вылетом

Эта ситуация может быть неоднозначной. Поэтому будьте готовы к чрезмерной проверки. Особенно, если у вас билет только в одну сторону и если вы несколько раз меняли дату и время вылета. Это очень распространенная "фишка" преступников, поэтому вас ждет нешуточная проверка и, вероятно, неудобные вопросы.

Фото myvitae

Подозрительное поведение и резкие или неоднозначные ответы пограничникам

Если человек на ровном месте нервничает, отвечает резко, грубо или неоднозначно, он автоматически становится подозреваемым. Согласно статистике, многие преступники вели себя именно так.

Отсутствие багажа или странное его содержание

У службы безопасности есть буквально считанные секунды, чтобы по ваших вещах понять, кто вы и несете ли угрозу для пассажиров самолета. Поэтому будьте готовы отвечать без размышлений на вопросы, касающиеся вашего багажа или полета в целом.

Фото katarintravel

Чрезмерная суета

Если вы постоянно проверяете содержание ручной клади, не знаете куда деть руки, "топчетесь" с места на место, то пограничные работники точно обратят внимание. Да, возможно, вы просто боитесь летать или вам нездоровится, но такое поведение заставляет сомневаться в вас.

Интересно: 10 вещей, которые мгновенно улучшат ваш день фото

Слишком суровый и мрачный вид

Бывают люди, которые постоянно ходят с мрачным видом, поэтому работники их легко распознают по мимических складках. Но есть другие люди, которые чисто в момент проверки имеют "нахмуренные" брови, сжатые губы и сведенные скулы. В таких случаях пограничники решают проверять пассажиров максимально тщательно.

Скрещенные руки и ноги

На языке жестов это воспринимается как способ защититься или что-то скрыть. Поэтому в приграничных работников сразу появляются подозрения. Будьте готовы отвечать на дополнительные вопросы.

Слишком сложные прически или тюрбан

Все воспринимается слишком буквально, поэтому сразу возникает подозрение в том, что так вы хотите пронести какие-то запрещенные вещества. Вероятно, вам придется испортить прическу или снять головной убор.

Фото afrikrea