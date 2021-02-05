7 міфів про виживання, які не варто застосовувати в реальному житті

Ми дивимося фільми, читаємо художні книги й завдяки цьому в нашій пам'яті закарбовуються різні способи виживання в екстремальних умовах. Не завжди вони дієві, а іноді навіть небезпечні для нашого життя. Тому дуже важливо зруйнувати ці міфи, аби зберегти не лише здоров'я, а навіть життя.

Джерело: 24 канал

Можливо, вам здається, що деякі вчинки в непередбачуваних ситуаціях цілком логічні та правильні. Але ми пояснимо, чому певні способи виживання небезпечні та наведемо альтернативні шляхи розв'язання проблеми.

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1. Мох росте на деревах з північної сторони

Ви досі впевнені в тому, що мох росте на деревах та камінні суто з північної сторони? – Це не зовсім так, адже він росте там, де багато вологи. Тобто це може бути південь, захід чи схід, а не лише північ. Якщо у вас нема компаса і ви заблукала в лісі, то краще орієнтуватися на Полярну зорю.

2. Розтерти обморожені місця

Коли ми тривалий час знаходимося на холоді, то насамперед ризикуємо обморозити вуха, ніс, а також пальці на руках та на ногах. Розтирати їх не можна, адже після обмороження під час розтирання можна пошкодити судини тканин.

Фото 92.mchs.gov

3. Отрута при укусі змії

Заведено вважати, що якщо людину вкусить змія, потрібно миттю відсмоктувати отруту з рани. Насправді це навряд допоможе, адже отруйна речовина поширюється по організмі з шаленою швидкістю. Натомість бактерії під час відсмоктування можуть ще більше погіршити стан потерпілого.

4. Вдавати мертвого під час зустрічі з ведмедем

Якщо вас переслідує ведмідь, удавати, що ви померли безглуздо і небезпечно. Ведмідь може почати досліджувати невідомий йому "предмет" і результат цього може вам не сподобатися. Під час зустрічі з ведмедем краще не робити зайвих рухів і обережно без звуків відійти в безпечне місце. Ви також можете попередити зустріч з хижаком. Для цього просто будьте життєрадісні в лісі: смійтеся, співайте, веселіться. Такий шум може відлякати ведмедя.

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5. Пити воду з рослин

Дехто вважає, що якщо з'явилися спрага, а вода закінчилася, то цілком безпечно пити рідину з листя рослин. Насправді це може бути небезпечно, адже деякі рослини виділяють отруйну рідину, яка може бути небезпечною для людського організму.

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6. Терміновий пошук їжі

Коли людина опиняється сама в лісі, перше, про що вона хвилюється – пошук їжі. Насправді без їжі ми можемо прожити до шести тижнів, а без води навіть тиждень не витримаємо. Тому, спочатку потрібно подумати про те, що ми будемо пити. Найпростіший спосіб забезпечити себе рідиною – натягнути тент, щоб на ньому збиралася роса.

7. Вдарити акулу в ніс або в око

Загалом якщо ви вдарите акулу в ніс чи око, вона зупиниться на кілька секунд. Але не радійте, адже це від здивування. Бувши під водою, людина не здатна нанести настільки сильний удар, щоб вберегтися від нападу. У такій ситуації краще не панікувати й не робити зайвих рухів, щоб не привертати увагу і не провокувати агресію.

Фото zagony