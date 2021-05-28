7 кулінарних лайфхаків, які заощадять ваш час та гроші

Якщо ви багато часу проводите на кухні, то, імовірно, знаєте чимало корисних лайфхаків, які спрощують кухонні процеси й допомагають заощадити час та кошти. Але навіть професійні кухарі постійно вчаться та розвиваються.

Тому у нашій добірці лише оригінальні лайфхаки, про які мало хто знає. Декілька цікавих варіантів ви собі точно збережете.

Читайте Три яскравих коктейлі із Soplica, які подарують по-справжньому сонячний настрій

1. Смачне, корисне та малокалорійне морозиво з йогурту

Максимально простий процес приготування морозива з йогурту. Вам варто лише купити перевірений корисний продукт, вставити в пачку дерев'яну паличку, відправити все у морозильну камеру і через годинку скуштувати смачнюче морозиво, яке не нашкодить вашому здоров'ю.

Корисне морозиво / Фото Tojenapad.dobrenoviny

2. Шоколадні соти

Для того, щоб приготувати класний солодкий декор у вигляді сотів, можна використати повітряно-бульбашкову плівку.

Оригінальний шоколадний декор для десертів / Фото Pinterest

3. Ідеальний шоколадний крем на торті

Для того, щоб досконало розрівняти шоколадний крем на торті, можна використати фен для волосся. Крем матиме ідеальний злегка розтоплений вигляд.

Досконалий вигляд торта можна отримати, використовуючи фен / Фото Retete-usoare

4. Професійний декор кексів

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Для декору кексів часто використовують цукрову пудру. Для того, щоб прикрасити десерт креативно, можна використати чисту мереживну тканину. Вийде дуже стильно та красиво.

Декор за допомогою мереживної тканини / Фото retete-usoare

Цікаво Як швидко розморозити м'ясо: спосіб, який використовують навіть професійні кухарі

5. Яєчня з рідким жовтком

Для того, щоб приготувати смачну яєчню з рідким жовтком за 45 секунд, але при цьому не спалити білок, варто знати цікавий лайфхак. Спочатку злегка змастіть сковорідку олією, потім вбийте в ємність яйце і влийте по стінках сковорідки трішки теплої води. Накрийте кришкою, готуйте 45 секунд і в результаті отримайте смачнючу яєчню з ідеальним рідким жовтком.

Лайфхак для приготування яєчні / Фото Funtime

6. Риба на решітці

Процес приготування риби на решітці здебільшого викликає певні труднощі. Для того, щоб філе не прогиналося та не ламалося, на решітці можна зробити "подушку" з кружечків лимона. Це не лише допоможе зберегти ідеальний вигляд філе, але й надасть страві приємного аромату.

Ідеальна риба з використанням лимона / Фото Tojenapad

7. Продовження терміну придатності ягід

Для того, щоб ягоди довше залишалися свіжими, їх потрібно помістити у розчин води та оцту на 5 хвилин. Розчин потрібно приготувати у пропорції 3:1. Потім ягоди варто просушити й викласти на тацю.

Класний спосіб зберігати ягоди довше / Фото Agroreview