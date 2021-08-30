7 гріхів тих, хто на дієті: не допускайте цих помилок, якщо хочете схуднути

Знайомий досвід, коли щосили намагаєтеся позбутися зайвих сантиметрів на талії, перепробувавши усі можливі дієти, але кілограми так й не зникають? Перевірте, чи ви не допускаєте цих найпоширеніших помилок при схудненні.

Інколи на шляху до тіла мрії ми робимо такі очевидні й прості помилки, що аж прикро. Часто ми це робимо через незнання. Дієтолог Андрій Невський розповів про 7 типових помилок тих, хто дотримується дієти. Тож мотайте на вус і худніть ефективно!

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ТОП-7 помилок при схудненні

Нудьга

Якщо ви на дієті і нічим зайнятися, то у першу чергу будете думати про їжу. Але якщо ви чимось захоплені, то можете навіть забути про обід. Тому складіть свій денний розпорядок так, аби у вас було якомога менше вільного часу: робота, хобі, прогулянки, відпочинок.

Нечітка схема

Складіть раціон заздалегідь – і вам не доведеться перекушувати чим доведеться. Зазвичай такі перекуси не збалансовані щодо білків, жирів та вуглеводів, мають багато калорій, але почуття ситості не дають.

Часті перекуси

Перекус передбачає невелику порцію їжі, але погодьтеся, з постійними перекусами можна легко перебрати свою денну норму калорій. Харчуйтеся 3 – 4 рази на день нормальними порціями.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.



Використовуйте на дієті невеликий посуд, аби уникнути великих порцій / Фото unsplash

Великі порції

Ви можете їсти лише корисну й правильну їжу, але якщо ви їсте "за трьох", ви все одно будете набирати вагу. Використовуйте невеликий посуд і не переїдайте.

Недосип

Коли бракує сну люди зазвичай починають заїдати це чимось смачненьким. Гормони насичення втрачають чутливість, тому часто переїдають. Пам'ятайте, сон неможливо нічим замінити.

Доїдання за дітьми

Часто їжу доїдають, щоб вона не пропала. Проте під час цього ніхто не рахує ці калорії до своєї денної норми. Залишки страви краще відразу відправити в смітники, аби не шкодити своїй фігурі.

"Відпрацювання"

Інколи й справді лишні калорії можна компенсувати на біговій доріжці. Але часто це робити не можна. Надлишкові тренування – великий стрес для організму.

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Текст публікації Андрія Невського:

7 гріхів тих, худне

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Не вважайте це за богохульство, але слово "гріх" тут дуже доречне. Саме про ці перешкоди спотикаються всі, хто хоч раз намагався схуднути. Згадуйте, з чим стикалися самі.