7 див Стародавнього світу: який вони мали вигляд – неймовірна візуалізація

Перш ніж вирушити в подорож, сучасний турист сто разів перегляне на смартфоні або ПК всі визначні пам'ятки, які хоче побачити наживо. Однак із семи славетних див світу до наших днів збереглося лише одне – піраміда Хеопса в Гізі. Утім, управні візуалізатори створили своє маленьке диво, дозволивши нам помилуватися шедеврами античної давнини.

Зображення спроєктовано Budget Direct шляхом 3D-моделювання.

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1. Колос Родоський

Величезну 30-метрову статую будували зі зброї впродовж 12 років. Її розмістили так, щоб між ніг могли пропливати кораблі. Пам'ятка проіснувала лише 56 років, адже її було пошкоджено в результаті землетрусу, а згодом її повністю знищили араби.

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2. Піраміда Хеопса

Впродовж 4000 років це була найвища споруда, створена людством. Для її зведення було залучено приблизно 100 тисяч єгипетських робітників. Це єдина пам'ятка, яка залишилася до наших днів, хоча й зазнала незначних змін.

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3. Сади Семіраміди

Про існування цієї пам'ятки досі сперечаються всі вчені. Але за легендою, вавилонський цар Навуходоносора II збудував цей висячий сад для своєї дружини Семіраміди, яка сумувала за горами та лісами своєї батьківщини.

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4. Александрійський маяк

Заведено вважати, що це перший маяк у світі, який допомагав людям орієнтуватися під час плавання. Це третя найвища споруда у світі, яка була знищена у результаті землетрусу приблизно у 1303-1323 роках.

Фото figyelj

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5. Мавзолей у Галікарнасі

Храм-гробниця і надгробний пам'ятник царя Мавсола споруджений приблизно у 350 році до нашої ери за наказом дружини Артемісії III. Вирізнявся красивими єгипетськими, лівійськими та грецькими скульптурами та картинами. Усе було зруйновано землетрусами у XIII столітті.

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6. Статуя Зевса в Олімпії

За переказами статуя була побудована приблизно в 430 році до нашої ери. Її висота сягала 13 метрів, оздоба була створена зі слонової кістки, чорного дерева, золота та інших дорогоцінних каменів. Статуя була знищена в 462 році у результаті пожежі.

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7. Храм Артеміди Ефеської

Мармуровий давньогрецький храм, який був присвячений богині лісів та гір. За своє існування храм двічі було перебудовано. У 401 році його було знищено константинопольським архієпископом Іоанном Золотоустим. Місце розташування храму було віднайдене у 1869 році експедицією, організованою Британським музеєм.

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