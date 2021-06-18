Сестри-близнючки Емілі та Амелія Нагоскі зі США у своїй книзі "Вигорання: секрет розірвання стресового циклу" зауважують, що завершити циклу стресу – значить повідомити організму, що йому більше не загрожує небезпека, а отже, він може припинити відчувати стрес, який марнує наш емоційний ресурс.

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Ось 6 стратегій від сестер Нагоскі, що допоможуть і вам вийти нарешті зі стресу.

Дихання

Глибокі, повільні вдихи регулюють реакцію на стрес, особливо коли видих тривалий і повільний, який йде аж до кінця поки живіт не стиснеться. Практикуйте таку вправу:

Зробіть повільний вдих, при цьому рахуючи до 5.

Далі на 5 рахунків затримайте дихання.

Після цього повільно видихніть, рахуючи до 10.

І ще раз зробіть паузу на 5.

Повторіть цю вправу тричі, а потім подивіться, як почуваєтеся.

Позитивна соціальна взаємодія

Випадкова, але дружня соціальна взаємодія є ознакою того, що поза домом також безпечно. Не даремно люди, у яких більше знайомих, почуваються щасливішими.

Просто купіть чашку кави і побажайте баристу гарного дня. Або ж зробіть комплімент сережкам дівчини, яка їде поруч з вами у маршрутці. Таким чином, кажуть сестри, ви запевнити свій мозок у тому, що світ є безпечним і розумним місцем, і не всі люди погані. Це допомагає!



Соціальна взаємодія посилить відчуття безпеки / Фото pexels

Сміх

Щирий глибокий сміх збільшує задоволення у стосунках. Сміятися можна над якоюсь ситуацією, або ж просто згадуючи веселі часи.

Коли ми сміємося, ми використовуємо древню еволюційну систему, яку ссавці еволюціонували для створення та підтримки соціальних зв’язків та регулювання емоцій,

– каже невролог Софі Скотт.

Прихильність

Це не обов’язково повинна бути фізична прихильність , кажуть співавторки книги. Теплі обійми в безпечному та довірливому контексті можуть допомогти вашому тілу відчути, що воно у безпеці.

, кажуть співавторки книги. Теплі обійми в безпечному та довірливому контексті можуть допомогти вашому тілу відчути, що воно у безпеці. Одним із прикладів прихильності є порада дослідника стосунків Джона Готтмана. Він пропонує щодня цілувати свою кохану людину впродовж 6 секунд . Такі поцілунки вимагають, щоб ти зупинився і сконцентрувався на тому, що тобі подобається ця людина, ти довіряєш їй та відчуваєш до неї прихильність.

. Такі поцілунки вимагають, щоб ти зупинився і сконцентрувався на тому, що тобі подобається ця людина, ти довіряєш їй та відчуваєш до неї прихильність. Інший приклад: просто обійміть протягом 20 секунд того, кого любите і кому довіряєте. Дослідження показують, що такі обійми можуть змінити рівень гормонів, знизити артеріальний тиск та покращити настрій. Але це обов’язково повинно тривати рівно 20 секунд.

того, кого любите і кому довіряєте. Дослідження показують, що такі обійми можуть змінити рівень гормонів, знизити артеріальний тиск та покращити настрій. Але це обов’язково повинно тривати рівно 20 секунд. І навіть просто погладити кота чи собаку впродовж декількох хвилин також може допомогти завершити цикл, резюмують Емілі та Амелія.



Обійми впродовж 20 секунд покращать настрій / Фото pexels

Плач

Якщо у вас є нестримне бажання поплакати, не перешкоджайте цьому і зробіть це. Можливо, ви не зміните ситуацію, яка спричинила стрес, але ви завершите цикл і відчуєте полегшення.

Сестри рекомендують переглянути свій улюблений фільм, який щоразу змушує вас плакати. Переживання цієї емоції разом з персонажами дозволить і вашому тілу пройти через неї.

Творче вираження

Творчість сьогодні збільшить енергію та ентузіазм завтра. Мистецтво, як і спорт, насичує ваше тіло і розум новими емоціями. Займіться живописом, скульптурою, музикою, театром чи будь-чим іншим, що дозволить вам проявити свою творчу сторону.



Творчість допоможе пережити нові емоції / Фото pexels

Сестри запевняють, що ці 6 стратегій дозволять вам поступово почуватись краще, ніж було на початку. І згодом ви помітите, що щось у вашому тілі змінилося у бік миру.