Сестры-близнецы Эмили и Амелия Нагоски из США в своей книге "Выгорание: секрет разрыва стрессового цикла" отмечают, что завершить цикла стресса – значит сообщить организму, что ему больше не грозит опасность, а следовательно, он может прекратить испытывать стресс, который расходует наш эмоциональный ресурс.

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Вот 6 стратегий от сестер, которые помогут и вам выйти наконец из стресса.

Дыхание

Глубокие, медленные вдохи регулируют реакцию на стресс, особенно когда выдох долгий и медленный, который идет вплоть до конца пока живот не сожмется. Практикуйте такое упражнение:

Сделайте медленный вдох, при этом считая до 5.

Далее на 5 счетов задержите дыхание.

После этого медленно выдохните, считая до 10.

И еще раз сделайте паузу на 5.

Повторите это упражнение три раза, а затем посмотрите, как вы себя чувствуете.

Позитивное социальное взаимодействие

Случайное, но дружественное социальное взаимодействие является признаком того, что вне дома также безопасно. Не зря люди, у которых больше знакомых, чувствуют себя счастливее.

Просто купите чашку кофе и пожелайте баристе хорошего дня. Или же сделайте комплимент серьгам девушки, которая едет рядом с вами в маршрутке. Таким образом, говорят сестры, вы убедите свой мозг в том, что мир является безопасным и разумным местом, и не все люди плохие. Это помогает!

Социальное взаимодействие усилит чувство безопасности / Фото pexels

Смех

Искренний глубокий смех увеличивает удовольствие в отношениях. Смеяться можно над какой-то ситуацией, или же просто вспоминая веселые времена.

Когда мы смеемся, мы используем древнюю эволюционную систему, которую млекопитающие использовали для создания и поддержания социальных связей и регулирования эмоций,

– говорит невролог Софи Скотт.

Приверженность

Это не обязательно должна быть физическая привязанность , говорят соавторы книги. Теплые объятия в безопасном и доверительном контексте могут помочь вашему телу почувствовать, что оно в безопасности.

, говорят соавторы книги. Теплые объятия в безопасном и доверительном контексте могут помочь вашему телу почувствовать, что оно в безопасности. Одним из примеров привязанности является совет исследователя отношений Джона Готтмана. Он предлагает ежедневно целовать своего любимого человека в течение 6 секунд . Такие поцелуи требуют, чтобы ты остановился и сконцентрировался на том, что тебе нравится этот человек, ты доверяешь ему и чувствуешь к нему привязанность.

. Такие поцелуи требуют, чтобы ты остановился и сконцентрировался на том, что тебе нравится этот человек, ты доверяешь ему и чувствуешь к нему привязанность. Другой пример: просто обнимите в течение 20 секунд того, кого любите и кому доверяете. Исследования показывают, что такие объятия могут изменить уровень гормонов, снизить кровяное давление и улучшить настроение. Но это обязательно должно длиться ровно 20 секунд.

того, кого любите и кому доверяете. Исследования показывают, что такие объятия могут изменить уровень гормонов, снизить кровяное давление и улучшить настроение. Но это обязательно должно длиться ровно 20 секунд. И даже просто погладить кошку или собаку в течение нескольких минут также может помочь завершить цикл, резюмируют Эмили и Амелия.

Объятия в течение 20 секунд улучшат настроение / Фото pexels

Плач

Если у вас есть неудержимое желание поплакать, не препятствуйте этому и сделайте это. Возможно, вы не измените ситуацию, которая вызвала стресс, но вы завершите цикл и почувствуете облегчение.

Сестры рекомендуют посмотреть свой любимый фильм, который каждый раз заставляет вас плакать. Переживание этой эмоции вместе с персонажами позволит и вашему телу пройти через нее.

Творческое выражение

Творчество сегодня увеличит энергию и энтузиазм завтра. Искусство, как и спорт, насыщает ваше тело и ум новыми эмоциями. Займитесь живописью, скульптурой, музыкой, театром или чем-либо другим, что позволит вам проявить свою творческую сторону.

Творчество поможет пережить новые эмоции / Фото pexels

Сестры уверяют, что эти 6 стратегий позволят вам постепенно чувствовать себя лучше, чем было в начале. И впоследствии вы заметите, что что-то в вашем теле изменилось в сторону мира.