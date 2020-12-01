Кожному із нас хотілося б жити у світі, позбавленому грубості та образ, але, на жаль, нікому з нас не вдасться уникнути ні того, ні іншого. Та найгірше, коли ми чуємо грубі слова від тих людей, від кого чекали їх в останню чергу.

Тому Ідеї 24 рекомендують 5 фраз, які ви можете використовувати у відповідь на чужу грубість.

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У кожного із нас є можливість постояти за себе, не переходячи при цьому до лайки, а також зберігаючи позитивний настрій і контроль над ситуацією.

Отже, нижче ми пропонуємо 5 фраз, які допоможуть вам досягти саме цього.

1. "Дякую!"

Коли хтось нам грубить, він робить це для того, щоб викликати негативну реакцію. Такі люди називаються енергетичними вампірами, вони розквітають, обмінюючись з вами негативом.

Найкращий спосіб не грубити – вислухати його, сказати "дякую" і піти геть. Такою поведінкою ви даєте зрозуміти, що його слова вас не зачепили, і ви не збираєтеся вступати з ним в суперечку.

Повірте, такою поведінкою ви покажете, що зберігаєте контроль над подібними ситуаціями.

2. "Поговорімо про це завтра"

Якщо чиїсь слова викликали в вас сильну емоційну реакцію, в цьому немає нічого ганебного. Найгірше буде в цій ситуації, якщо ви дозволите своїм емоціям вивести вас із себе і ви скажете або зробите щось таке, про що потім пошкодуєте.

Якщо ви відчуваєте, що ваше бажання нагрубіянити у відповідь стає занадто сильним, то краще за все відступити, щоб охолонути.

Цими відповідями ви покажете співрозмовнику своєрідне дзеркало, в якому він побачить своє часто непривабливе обличчя.



Узяти паузу – один з варіантів згладження конфлікту / Фото pixabay

3. "І що ти хочеш почути у відповідь на це?"

Це найкращий спосіб показати співрозмовнику свого роду дзеркало, в якому він побачить самого себе.

Це питання часто змушує людину серйозно задуматися про те, що вона щойно сказала, чому вона це зробила. Невже вона збиралася вас розлютити чи присоромити?

Такою відповіддю співрозмовнику ви спровокуєте його на відверту розмову про те, чого він від вас дійсно хоче.

4. ​​"Що змушує тебе говорити такі слова?"

За допомогою цієї фрази ви показуєте людині, що відчуваєте емпатію до неї. Зазвичай, вона цього зовсім не чекає, і це виводить її з рівноваги.

Емпатія – співпереживання – розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання.

Подумайте, можливо, ви самі того не підозрюючи, зробили щось таке, що сильно образило її. Ви ніколи не дізнаєтеся, доки не запитаєте.

Але якщо ваш співрозмовник виявиться нездатним дати адекватну відповідь, можете вважати це підтвердженням того, що його ворожість має куди більше стосунок до нього самого, ніж до вас.



Не завжди варто відповідати грубістю на грубість / Фото pixabay

5. "Чому в тебе завжди стільки негативу?"

Цим питанням ви дасте зрозуміти своєму співрозмовнику, що проблема саме в ньому.

Підштовхніть його на шлях, який допоможе йому впоратися з власною ворожістю.