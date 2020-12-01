5 важных фраз, которые помогут вам погасить потенциальный конфликт на начальном этапе
Каждому из нас хотелось бы жить в мире, лишенном грубости и оскорблений, но, к сожалению, никому из нас не удастся избежать ни того, ни другого. Но хуже всего, когда мы слышим грубые слова от тех людей, от кого ждали их в последнюю очередь.
Поэтому Идеи 24 рекомендуют 5 фраз, которые вы можете использовать в ответ на чужую грубость.
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У каждого из нас есть возможность постоять за себя, не переходя при этом к брани, а также сохраняя позитивный настрой и контроль над ситуацией.
Итак, ниже мы предлагаем 5 фраз, которые помогут вам достичь именно этого.
1. "Спасибо!"
Когда кто-то нам грубит, он делает это для того, чтобы вызвать негативную реакцию. Такие люди называются энергетическими вампирами, они расцветают, обмениваясь с вами негативом.
Лучший способ не грубить – выслушать его, сказать "спасибо" и уйти. Таким поведением вы даете понять, что его слова вас не тронули, и вы не собираетесь вступать с ним в спор.
Поверьте, таким поведением вы покажете, что сохраняете контроль над подобными ситуациями.
2. "Поговорим об этом завтра"
Если чьи-то слова вызвали в вас сильную эмоциональную реакцию, в этом нет ничего постыдного. Хуже будет в этой ситуации, если вы позволите своим эмоциям вывести вас из себя и вы скажете или сделаете что-то такое, о чем потом пожалеете.
Если вы чувствуете, что ваше желание нагрубить в ответ становится слишком сильным, то лучше всего отступить, чтобы остыть.
Этими ответами вы покажете собеседнику своеобразное зеркало, в котором он увидит свое часто неприглядное лицо.
Взять паузу – один из вариантов сглаживания конфликта / Фото pixabay
3. "И что ты хочешь услышать в ответ на это?"
Это лучший способ показать собеседнику своего рода зеркало, в котором он увидит самого себя.
Этот вопрос часто заставляет человека серьезно задуматься о том, что он только что сказал, почему он это сделал. Неужели он собирался вас разозлить или пристыдить?
Таким ответом собеседнику вы спровоцируете его на откровенный разговор о том, чего он от вас действительно хочет.
4. "Что заставляет тебя говорить такие слова?"
С помощью этой фразы вы показываете человеку, что чувствуете эмпатию к нему. Обычно, он этого совсем не ждет, и это выводит его из равновесия.
Но если ваш собеседник окажется неспособным дать адекватный ответ, можете считать это подтверждением того, что его враждебность имеет куда большее отношение к нему самому, чем к вам.
Не всегда стоит отвечать грубостью на грубость / Фото pixabay
5. "Почему у тебя всегда столько негатива?"
Этим вопросом вы дадите понять своему собеседнику, что проблема именно в нем.
Подтолкните его на путь, который поможет ему справиться с собственной неприязнью.
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