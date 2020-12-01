Каждому из нас хотелось бы жить в мире, лишенном грубости и оскорблений, но, к сожалению, никому из нас не удастся избежать ни того, ни другого. Но хуже всего, когда мы слышим грубые слова от тех людей, от кого ждали их в последнюю очередь.

Поэтому Идеи 24 рекомендуют 5 фраз, которые вы можете использовать в ответ на чужую грубость.

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У каждого из нас есть возможность постоять за себя, не переходя при этом к брани, а также сохраняя позитивный настрой и контроль над ситуацией.

Итак, ниже мы предлагаем 5 фраз, которые помогут вам достичь именно этого.

1. "Спасибо!"

Когда кто-то нам грубит, он делает это для того, чтобы вызвать негативную реакцию. Такие люди называются энергетическими вампирами, они расцветают, обмениваясь с вами негативом.

Лучший способ не грубить – выслушать его, сказать "спасибо" и уйти. Таким поведением вы даете понять, что его слова вас не тронули, и вы не собираетесь вступать с ним в спор.

Поверьте, таким поведением вы покажете, что сохраняете контроль над подобными ситуациями.

2. "Поговорим об этом завтра"

Если чьи-то слова вызвали в вас сильную эмоциональную реакцию, в этом нет ничего постыдного. Хуже будет в этой ситуации, если вы позволите своим эмоциям вывести вас из себя и вы скажете или сделаете что-то такое, о чем потом пожалеете.

Если вы чувствуете, что ваше желание нагрубить в ответ становится слишком сильным, то лучше всего отступить, чтобы остыть.

Этими ответами вы покажете собеседнику своеобразное зеркало, в котором он увидит свое часто неприглядное лицо.



Взять паузу – один из вариантов сглаживания конфликта / Фото pixabay

3. "И что ты хочешь услышать в ответ на это?"

Это лучший способ показать собеседнику своего рода зеркало, в котором он увидит самого себя.

Этот вопрос часто заставляет человека серьезно задуматься о том, что он только что сказал, почему он это сделал. Неужели он собирался вас разозлить или пристыдить?

Таким ответом собеседнику вы спровоцируете его на откровенный разговор о том, чего он от вас действительно хочет.

4. "Что заставляет тебя говорить такие слова?"

С помощью этой фразы вы показываете человеку, что чувствуете эмпатию к нему. Обычно, он этого совсем не ждет, и это выводит его из равновесия.

Эмпатия – сопереживание – понимание отношений, чувств, психического состояния другого лица в форме сопереживания.

Подумайте, возможно, вы сами того не подозревая, сделали что-то такое, что сильно оскорбило его. Вы никогда не узнаете, пока не спросите.

Но если ваш собеседник окажется неспособным дать адекватный ответ, можете считать это подтверждением того, что его враждебность имеет куда большее отношение к нему самому, чем к вам.



Не всегда стоит отвечать грубостью на грубость / Фото pixabay

5. "Почему у тебя всегда столько негатива?"

Этим вопросом вы дадите понять своему собеседнику, что проблема именно в нем.

Подтолкните его на путь, который поможет ему справиться с собственной неприязнью.