Докторка філософії та соціологиня Трейсі Брауер сформулювала 5 стратегій, як зробити свою роботу більш приємною. Поради науковиці придадуться вам незалежно від того, вирішите ви працювати в компанії й далі чи все-таки подастеся шукати щастя в іншій.

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Знайдіть сенс своєї роботи

Як показують дослідження вчених з Університету Алабами, люди щасливіші в своїй роботі, якщо відчувають, що вона має сенс. Соціологиня радить подумати, як ваша робота пов'язана з більшою метою, або який внесок ви робите у своє співтовариство. Також нагадуйте собі, наскільки ваші таланти унікальні, а ваші способи щось змінювати – особливі.

Можливо, ви ніндзя, який займається організацією проєкту, або ж ваше почуття гумору має властивість освітлювати кімнату. Чи, може, ви той, хто здатен під тиском завжди зберігати холоднокровність,

– пояснює Трейсі Брауер.

Цінуйте себе і те, як ваші зусилля призводять до чогось більшого.

Будьте відкритими для розвідки та розширення

Безумовно найкраще робити кар’єру у сфері, яка відповідає вашим інтересам. Але це лише один із аспектів задоволення від роботи, каже Брауер, і він менш важливий, ніж ми звикли думати.

Як показали дослідження Університету Х'юстона, у ході якого проаналізувавши дані за 65 років, інтереси насправді лише мінімально пов'язані з виконанням своєї роботи та із задоволенням від нею. Важливими є й інші змінні, зокрема, колеги, керівництво і корпоративна культура.

Тож при виборі компанії соціологиня радить не відкидати варіанти, які не зовсім відповідають вашим інтересам, але натомість можуть запропонувати вам інші сприятливі умови. Вітайте їх та будьте відкритими для досліджень і розширення.

Допомагайте іншим

Коли люди щедрі та мають міцні відносини, вони зазвичай стають щасливішими. Існує наукова кореляція між допомогою іншим та вашим власним задоволенням, зазначає Брауер. Згідно із дослідженнями Чиказького університету, люди, чиї професії були пов’язані з допомогою іншим, були щасливішими за тих, у кого не було такого аспекту в роботі.

Незалежно від того, чим ви займаєтеся, ви можете застосовувати ці знання. Наприклад, стати волонтером у проєкті, де потрібен ще один помічник. Ваш новий погляд може допомогти колегам виконати завдання.



Допомагайте своїм колегам / Фото pexels

Пробуйте щось нове

Різноманітність важлива для здоров'я нашого мозку, а коли ми відчуваємо стимул і натхнення, у нас є більше шансів на успіх. Дослідження Нью-Йоркського університету показало, що люди стають щасливішими, коли у них з'являється більше нового і різноманітного досвіду.

Шукайте роботу, яка дозволить вам досліджувати нові області і вирішувати складні проблеми. Крім того, приєднуйтесь до груп, де ви можете спілкуватися з людьми, у яких є різноманітний досвід і нові погляди,

– рекомендує Трейсі Брауер.

Також можна змінити маршрут на роботу, кабінет чи місце, де ви працюєте впродовж дня, або ж відвідати інше кафе під час обіду. Прагніть до різноманітності як великої, так і малої.

Контроль

Дослідження Лондонського університету показало, що люди більш задоволені своєю кар'єрою, якщо вони мають більший контроль. Тому дозвольте собі працювати так, як вам зручніше. Наприклад, організуйте свій день, щоб виконувати різні типи завдань у певний час дня. Важливо зрозуміти, коли і яка робота вам найкраще вдається. Також ви можете попросити свого керівника про підтримку зручного для вас графіка.