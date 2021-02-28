5 символів, значення яких ви не знали

Щодня ми бачимо сотні знаків та різних емблем. Більшість із них нам настільки звичні, що ми навіть і не задумуємося про їхнє значення та походження, а даремно. Здебільшого символи з'являються не просто так, здебільшого вони мають серйозну історію виникнення.

Ми підготували для вас декілька історій появи популярних логотипів. Певні чинники вплинули на форму, колір та тло, на якому зображено знак.

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Знак "Power"

Цей знак можна побачити практично на кожному пристрої. Це не просто символ, який не має особливого значення. Ще 40-вих роках інженери використовували двійкову систему для позначення окремих вимикачів. Так, "1" означало, що він увімкнений, а "0" – вимкнений. У результаті цього було створено особливий знак, який складається з нуля та палички – тобто одиниці.

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"Bluetooth"

Цей символ було названо та створено на честь короля Данії Харальда Блатанда. Він об'єднав усі данські племена в одне королівство, тому мав повагу серед великої кількості людей. Харальда досить часто називали Синьозубим через те, що він любив їсти чорниці.

Символ "Bluetooth" ("синій зуб") створений для об'єднання кількох пристроїв в одну мережу. В основі символу поєднання двох скандинавських рун: Hagall і Berkana, точніше перших літер назв рун.

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"Amazon"

На перший погляд здається, що логотип компанії досить простий і не має якихось глибоких сенсів. Але насправді розробники обдумали усі нюанси. Жовта стрілка нагадує смайлик, тобто посмішку, яку прагнуть отримати від клієнтів усі працівники компанії. Окрім цього, варто звернути увагу на літери, які з'єднує стрілка – "A" та "Z". Це означає, що покупці можуть знайти в інтернет-магазині абсолютно все.

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"Toblerone"

Це компанія, яка виробляє шоколадні вироби. На обгортці кожного виробу є зображення ведмедя. Це пов'язано з тим, що компанія знаходиться у швейцарському місті Берн, яке також називають "містом ведмедів". Це і стало причиною появи такого логотипу на обгортках.

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"Baskin-Robbins"

Компанія спеціалізується на виробництві морозива та десертів. Якщо уважно придивитися, то між синіми частинами літер можна побачити рожеве "31". Число означає кількість смаків морозива, яке пропонує своїм клієнтам компанія.

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