5 щоденних хитрощів, які допоможуть не набирати вагу

Літо добігає кінця, а разом з ним й період відпусток. Багато хто розслабляються та втрачає мотивацію, аби тримати себе у формі. Проте є кілька простих лайфхаків, які дозволять не поправлятися вдома.

Ще трішки й розпочнеться сезон светрів, худі та пальто. І ви теж переживаєте, що "заб'єте" на збалансований раціон і зриватиметеся на смаколики під серіали? Ідеї 24 знають, що потрібно робити, аби потім знову не довелося починати боротьбу з зайвими кілограмами.

І ще Форма має значення: як обрати для страви правильний вид макаронів

Не тримайте вдома солодощі / снеки / газовану воду

Як добре, коли раптово захотілося чогось смачненького, а в холодильнику – лише овочі та зелень. Настрій, може, це й не підніме, але й шкоди фігурі не принесе. Якщо у вас вдома немає великих запасів солодощів – це великий крок до формування звички харчуватися правильно.

Ходіть у магазин ситим та зі списком

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Коли ми голодні, нашому мозку складно приймати розумні рішення. Тому ми часто набираємо в кошик багато зайвого. Як цьому запобігти? Продумуйте меню наперед та складайте перелік продуктів, які потрібно купити. Так ви не лише мінімізуєте ризик погладшати, а й добряче зекономите.



Складайте список перед походом у магазин / Фото unsplash

Поєднуйте приємне з корисним

Ми уже згадували нині про серіали. Це й не дивно, адже скоро осінь – ідеальна пора для перегляду улюбленої стрічки. Проте й тут можна отримати вигоду для тіла. Коли вчергове будете стежити за цікавою історією з улюбленими героями, робіть вправу "стілець" і махи ногами стоячи по кілька підходів. Ви й не помітите за серіалом, наскільки плідно попрацювали над фігурою.

Виходьте на щоденні прогулянки

Виробіть собі нову звичку – щоранку ходити гуляти. Піші ранкові прогулянки зарядять вам енергією на весь день. А ще це дуже корисно тим, у кого сидяча робота або малорухливий спосіб життя.

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Шукайте альтернативи

Багато хто відкладає тренування просто через брак часу. Потрібно дістатися до спортзалу, позайматися годину або півтора, привести себе в порядок. Так, якщо у вас насичений графік, зробити це непросто. Значить потрібно шукати інше рішення! І домашні онлайн-тренування – найзручніша альтернатива. Займайтеся у будь-якому місці і у зручний час.



Займайтеся вдома / Фото instagram

Текст публікації TrainAtHome:

5 простих рекомендацій, які допоможуть бути в формі

Не тримай вдома солодощі / снеки / газовану воду

Як добре, коли раптово захотілося згрішити, а з холодильника на тебе дивляться сир і овочі. Настрій, може, це не підніме, а й шкоди фігурі не принесе. Не тримати вдома печиво – великий крок до формування звички харчуватися правильно.

Ходи в магазин ситим та зі списком

Коли ми голодні, нашому мозку складно приймати зважені рішення. Тому ми часто набираємо в кошик багато зайвого і по приходу додому не особливо розбірливі в їжі. Продумай меню і склади список продуктів. Так ти мінімізуєш ризик непотрібних твоїй фігурі покупок.

Поєднуй приємне з корисним

Любиш дивитися серіали? Зроби під час перегляду вправу "стілець" і махи ногами стоячи по кілька підходів.

Виходь на щоденні прогулянки

Щоранку ми не задаємося питанням: чи достатньо у нас сил, щоб почистити зуби і прийняти душ?

Таким же щоденним ритуалом повинні для тебе стати піші прогулянки. Час в спортзалі не замінить малорухливий спосіб життя. Тому при першій-ліпшій можливості – рухайся.

Шукай альтернативи

Багато хто відкладає тренування просто через брак часу. Потрібно дістатися до клубу, позайматися годину або півтора, привести себе в порядок. Так, якщо у тебе насичений графік, зробити це непросто. Значить потрібна шукати інше рішення! І домашні тренування онлайн – найзручніша альтернатива. Займайся в будь-якому місці і в будь-який час!