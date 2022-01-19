5 речей, які не можна робити, коли миєте посуд вручну

Ви впевнені, що миєте посуд правильно? Якщо допускаєтеся помилок, які вказані нижче, то це насправді не так.

Багато господинь вважають, що немає правильного чи неправильного миття посуду. І це частково – правда. Однак погані звички під час цього процесу погано повпливають на стан ваших рук та кухні. Що ж не можна робити – читайте в матеріалі.

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Не використовуйте брудну губку

Губки стають брудними задовго до того, як починають погано пахнути або змінювати колір. Міняйте губку щотижня і вам не доведеться думати, чи поширюєте ви бактерії навколо тарілки, чи очищаєте її від них.

Не мийте голими руками

Виділіть хвилинку, щоб одягнути рукавички, перш ніж почати мити. Звучить старомодно, але носіння рукавичок може запобігти сухості та лущенню шкіри.Якщо ви любитель манікюру –то він ваш протримається довше. Крім того, рукавички захистять ваші руки від перегрітої води, яка найкраще підходить для додаткового очищення посуду.



Не мийте посуд голими руками / Фото Unsplash

Не використовуйте занадто багато мила

Ледь не в кожного є спокуса налити багато мила, бо так начебто посуд буде чистішим. Але насправді це не так.

Щоб визначити ідеальну кількість, спробуйте розбризнути мило для посуду в невелику миску і змішати його з водою. Тоді занурити губку в цей розчин під час очищення. Ви здивуєтеся, як мало мила вам потрібно — і процес полоскання також буде легшим.

Не ховайте посуд, якщо він ще вологий

Висушування є ключовою частиною процесу миття посуду! Якщо ви приберете речі, коли вони ще трохи мокрі, то волога потрапить у шафи. А це може деформувати матеріал і сприяти росту цвілі. Не хочеться витирати все? Просто залиште ваш посуд на сушильній решітці на ніч.