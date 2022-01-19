Многие хозяйки считают, что нет правильного или неправильного мытья посуды. И это отчасти – правда. Однако плохие привычки в этом процессе плохо повлияют на состояние ваших рук и кухни. Что же делать нельзя – читайте в материале.

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Не используйте грязную губку

Губки становятся грязными задолго до того, как начинают плохо пахнуть или изменять цвет. Меняйте губку еженедельно и вам не придется думать, распространяете ли вы бактерии вокруг тарелки или очищаете ее от них.

Не мойте голыми руками

Выделите минутку, чтобы надеть перчатки, прежде чем начать мыть. Звучит старомодно, но ношение перчаток может предотвратить сухость и шелушение кожи. Если вы любитель маникюра – то он ваш продержится дольше. Кроме того, перчатки защитят ваши руки от перегретой воды, которая лучше подходит для дополнительной очистки посуды.



Не мойте посуду голыми руками / Фото Unsplash

Не используйте слишком много мыла

Чуть ли не у каждого есть соблазн налить много мыла, ибо так будто посуда будет чище. Но на самом деле это не так.

Чтобы определить идеальное количество, попытайтесь разбрызнуть мыло для посуды в небольшую миску и смешать его с водой. Тогда погрузить губку в этот раствор во время очищения. Вы удивитесь, как мало мыла вам нужно – и процесс полоскания тоже будет легче.

Не прячьте посуду, если она еще влажная