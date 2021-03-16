5 причин, чому ваша зарплата вже кілька років не змінюється

Тривалий час займаєте одну і ту ж посаду, а ваша заробітна платня не змінюється впродовж декількох років? Постійно звинувачуєте у цьому роботодавця? Можливо, причина не у керівнику?

Незмінна зарплата насамперед залежить від вас. Причин цьому може бути декілька.

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1. Ви не говорите про підвищення зарплати

Однією з найпоширеніших причин того, що працівнику не підіймають зарплату є його несміливість про це говорити з керівником. Багато спеціалістів, особливо молодих, бояться чесно казати про те, що заробітна плата замала, тому погоджуються працювати за "копійки". І навіть через декілька місяців чи років працівники не насмілюються заговорити про підвищення зарплати.

Потрібно тактовно та чемно аргументувати свою думку та пояснити усі причини, через які ви заслуговуєте на більшу грошову винагороду за виконану роботу.

Відверто кажіть керівнику про прагнення збільшити зарплату / Фото Dgs35

2. Ви не займаєтеся саморозвитком

Кожен працівник, незалежно від сфери, у якій він працює, повинен розвиватися та вдосконалювати свої навички. Технології не стоять на місці, тому завжди потрібно йти в ногу з часом, цікавитися новими розробками, програмами, спілкуватися з кваліфікованими спеціалістами.

Не забувайте про розвиток професійних навичок / Фото Ikirov

3. Ви сором'язливі або просто знецінюєте свою роботу

Обсяг роботи, яку ви виконуєте збільшився, ваші продажі зросли, ви виконуєте понаднормові завдання, але все одно соромитеся про це сказати? – Це третя причина, чому у вас не змінюється зарплата. Не соромтеся казати про те, що ви працюєте наднормово і це потребує додаткової оплати, знайте собі ціну і не знецінюйте свою роботу в очах керівників.

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4. Ви погано працюєте

Досить часто керівники не підвищують заробітну плату через те, що працівники не надто добре виконують свою роботу. Наприклад, можуть раніше завершити робочий день, не до кінця дороблюють доручені завдання, допускають багато елементарних помилок, не зважають на дедлайни тощо.

5. Ви досягли максимуму на цьому робочому місці

Керівник не підіймає заробітну плату тим працівникам, які на певних посадах досягли максимуму, вони не хочуть зростати, не прагнуть до кар'єрного росту і просто щоденно монотонно виконують свою роботу.

Подібні ситуації потребують серйозних змін: пошук нової роботи, переведення в інший відділ, пошук нових перспектив тощо.

Завжди прагніть до кар'єрного росту / Фото Bfmufa