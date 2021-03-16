Долгое время занимаете одну и ту же должность, а ваша заработная плата не меняется в течение нескольких лет? Постоянно обвиняете в этом работодателя? Возможно, причина не в руководителе?

Неизменная зарплата прежде всего зависит от вас. Причин этому может быть несколько.

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1. Вы не говорите о повышении зарплаты

Одной из самых распространенных причин, почему работнику не поднимают зарплату, является его стеснительность. Многие специалисты, особенно молодые, боятся честно говорить о том, что заработная плата невелика, поэтому соглашаются работать за "копейки". И даже через несколько месяцев или лет работники не осмеливаются заговорить о повышении зарплаты.

Нужно тактично и вежливо аргументировать свое мнение и объяснить все причины, по которым вы заслуживаете большего денежное вознаграждение за выполненную работу.

Откровенно говорите руководителю о стремлении увеличить зарплату / Фото Dgs35

2. Вы не занимаетесь саморазвитием

Каждый работник, независимо от сферы, в которой он работает, должен развиваться и совершенствовать свои навыки. Технологии не стоят на месте, поэтому всегда нужно идти в ногу со временем, интересоваться новыми разработками, программами, общаться с квалифицированными специалистами.

Не забывайте о развитии профессиональных навыков / Фото Ikirov

3. Вы застенчивы или просто обесцениваете свою работу

Объем работы, которую вы выполняете, увеличился, ваши продажи выросли, вы выполняете сверхурочные задания, но все равно стесняетесь об этом сказать? – Это третья причина, почему у вас не меняется зарплата. Не стесняйтесь говорить о том, что вы работаете сверхурочно и это требует дополнительной оплаты, знайте себе цену и не обесценивайте свою работу в глазах руководителей.

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4. Вы плохо работаете

Довольно часто руководители не повышают заработную плату из-за того, что работники не слишком хорошо выполняют свою работу. Например, могут раньше завершить рабочий день, не до конца доделывают порученные задания, допускают много элементарных ошибок, не учитывают дедлайны и тому подобное.

5. Вы достигли максимума на этом рабочем месте

Руководитель не поднимает заработную плату тем работникам, которые на определенных должностях достигли максимума, они не хотят расти, не стремятся к карьерному росту и просто ежедневно монотонно выполняют свою работу.

Подобные ситуации требуют серьезных изменений: поиск новой работы, перевод в другой отдел, поиск новых перспектив и тому подобное.

Всегда стремитесь к карьерному росту / Фото Bfmufa