Полезные привычки – необходимая вещь для саморазвития. Собственно, саморазвитие – это выработка полезных привычек и избавление от вредных. Как же эффективно и быстро выработать полезную привычку?

Это не так тяжело, как вы думаете. Поэтому мы вам предлагаем 5 шагов для выработки привычки.

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1. Маленькая привычка это именно то с чего нужно начинать

Начните с простой привычки, для выполнения которой почти не нужна сила воли. Чтобы выработать полезные привычки, вместо того чтобы сразу приступить к 50 ежедневным отжиманиям, начните с 5, а вместо десятиминутной медитации занимайтесь всего минуту.

Кроме того, у всех людей мотивация не бывает постоянно на одном уровне: она растет и снижается время от времени.



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2. Постепенно увеличивайте время на привычку

Вместо того чтобы стремиться к потрясающим результатам в начале пути, постепенно увеличивайте время на привычку: количество подходов, количество отжиманий, количество английских слов, изученных за день и т. д.



Постепенно вы повышаете силу воли и мотивацию, что поможет привычке продержаться длительное время.



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3. Не пытайтесь "за раз съесть слона"

Повышая ежедневный объем выполненной работы всего на 1% в день, вы очень быстро заметите большой рост.



Как говорится, "слона надо есть по кусочкам": разбейте весь объем на несколько частей. Вместо 20 минут медитации устройте себе 2 подхода по 10 минут. То же самое с отжиманием: вместо 50 сделайте 5 подходов по 10.



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4. При любых трудностях, не отступайте от занятий

Несколько разовых пропусков занятий не влияют на результат в долгосрочной перспективе, поэтому не стоит упорно придерживаться принципа "все или ничего".



Составьте список вещей и ежедневных дел, которые могут помешать вашим занятиям, и подумайте, как всего этого избежать. От вас не требуется совершенства: просто будьте последовательны и ответственны.



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5. Будьте терпеливы. Придерживайтесь того темпа, по которому можно следовать

Одна из самых важных качеств при формировании привычки – терпение. Вы можете пройти огромный путь, если будете последовательны и терпеливы. Если вы занимаетесь в тренажерном зале, то добавляйте вес медленнее, чем хочется.



Если вы планируете повысить количество ежедневных продаж, то начать стоит начать с меньших показателей, чем вам кажется нужным. Терпение – залог всего, оно поможет выдержать невероятные вещи.



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