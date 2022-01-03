Звички, які ми маємо у ванній кімнаті, особливо важко змінити, адже ми буваємо там десятки разів за день. Прочитайте деякі факти, які назавжди змінять ваш спосіб користування туалетом.

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5 помилок, яких ви допускаєтесь у ванній

Змиваєте воду в унітазі з піднятою кришкою

Змивати унітаз з піднятою кришкою – дуже погана і шкідлива звичка. Адже під час змивання утворюється "туалетний шлейф" – суміш дрібних відходів і води в унітазі, який може викинути фекалії на висоту до 5 сантиметрів, коли ви змиваєте.

Дослідження, проведене в Університеті Оклахоми, показало, що "шлейф унітазу може відігравати певну роль у передачі інфекційних захворювань".

Недостатньо довго миєте руки

Центр контролю та профілактики захворювань стверджує, що правильне миття рук є високоефективним способом запобігання поширенню інфекцій та захворювань. Однак ми зазвичай поспішаємо, коли миємо руки.

Після того, як ви напіните, руки слід терти цілих 20 секунд, тобто приблизно стільки, скільки ви проспіваєте собі пісню Happy Birthday двічі.

Тривалий час користуєтеся одним рушником для тіла

Якщо у вас є лише один банний рушник, яким вам подобається користуватися, то слід змінити свою звичку.

Адже через деякий час на вашому рушнику накопичуються бактерії, які ви розтираєте на чисте тіло. Будь-які відкриті порізи або подряпини на вашому тілі вбирають бактерії і відповідно – виникають захворювання. Тому намагайтеся міняти його принаймні 1 раз на тиждень.

Занадто часто миєте волосся

Дуже багато людей миють волосся щодня, адже думають, що так воно буде завжди чистим і в нормальному стані. Насправді шампунь позбавляє нашу шкіру голови природних олій, які діють, як кондиціонер, щоб наше волосся було менш жирним.

Якщо митися шампунем щодня, ваше волосся буде виглядати більш жирним і менш здоровим. А якщо у вас фарбоване волосся, шампунь впливає ще гірше. Спробуйте мити локони через день і стежте за змінами.

Використовуєте ватні палички очищення вух

Через неправильне використання ватних паличок для вух траплялося багато трагічних випадків. Інколи потрібно було звертатися навіть до лікаря.

Американські лікарі кажуть, що очищення вуха паличкою може принести більше шкоди, ніж користі. Вони радять краще змочити ганчірку теплою водою, обмотати нею палець і легко витерти всередині.

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