Останнім часом через світову пандемію коронавірусу співбесіди у форматі відеоконференції набули особливої популярності. І якщо ви хочете просуватися у своїй кар’єрі, вам слід готуватися до появи перед камерою.

Відеоінтерв’ю має унікальний набір проблем, які потрібно вирішити, щоб зарекомендувати себе як найкращий кандидат. Колишній лондонський рекрутер Ендрю Фаннелл, який допомагав кандидатам влаштуватися у провідні компанії, розповів про те, що потрібно знати тим, хто готується до відеоспівбесіди.

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Використовуйте правильні технічні засоби

Під час очної співбесіди інтерв’юер вас чітко бачить і чує. Але у відеоінтерв’ю ви несете певну відповідальність за забезпечення достатнього рівня аудіо, візуального відтворення та швидкості з’єднання з інтернетом.

Відео та звук

Сьогодні більшість домашніх ПК або ноутбуків мають високоякісну камеру для забезпечення чітких зображень, але вбудовані мікрофони не завжди відповідають певним вимогам. Якщо із зернистістю картинки ще можна миритися, то коли вас не чують, це може зіпсувати вашу співбесіду чи навіть достроково закінчити. Отже, варто інвестувати в основний вставний мікрофон, щоб гарантувати, що вас добре чути, і вам не доведеться кричати чи повторювати одне і теж протягом інтерв’ю.

Інтернет

Також важливо, щоб у вас був швидкий та надійний інтернет. Відеодзвінок, де зв’язок постійно переривається, дуже розчаровує та дратує, і вам точно не потрібен такий стрес під час співбесіди. Ключ до стабільного з’єднання з інтернетом – не покладатися на Wi-Fi. Бездротові з’єднання чудово підходять для покупок чи перегляду фільмів, але вони недостатньо надійні для професійного використання. Просте і дешеве рішення цієї проблеми – провести кабельний інтернет. Такий тип підключення набагато швидкий і майже ніколи не підводить.



Обирайте надійні технічні засоби / Фото pexels

Поставтеся до цього серйозно

Однією з найбільш шкідливих помилок, які допускають кандидати під час відеоінтерв’ю, – недостатньо серйозний підхід, який є при очній зустрічі. Рекрутери та роботодавці оцінюватимуть вас зі всіх сторін, навіть по електронній пошті та коротких телефонних розмовах. Тому до будь-якої співбесіди слід ставитися з максимальною повагою.

Отже, підготуйтеся так як це ви зазвичай робите для особистої співбесіди, включаючи інформацію про компанію, дрес-код та можливість описати, чому ви сильний кандидат. Визначте поширені запитання у вашій професії та дайте на них відповіді так само як і для віч-на-віч.



Готуйтеся до відеоінтерв'ю так, як до звичайного / Фото pexels

Підготуйте місце для співбесіди

Колись під час співбесіди вам точно не потрібно було турбуватися наскільки чиста ваша оселя. Однак під час відеоінтерв’ю приміщення, в якому ви перебуваєте, демонструється потенційним роботодавцям, тож вам слід подумати, як воно може відобразитися на вас.

Брудна, захаращена кімната не виглядатиме професійно, а також може відволікати інтерв'юера. Для проведення співбесіди вибирайте відносно просте місце з хорошим освітленням, і переконайтеся, що там чисто. Задовго до співбесіди слід налаштувати стілець і камеру, щоб впевнитись, що вас добре видно в кадрі, а на задньому плані немає нічого такого, чого не варто бачити роботодавцю.



Готуйте завчасно місце для співбесіди / Фото pexels

Практикуйте свій відеоетикет

Незважаючи на те, що технологія відеоконференцій останнім часом набула значного розвитку, вона все ще не зовсім така сама, як особиста розмова, і вимагає певної поведінки від учасників.

Є тонкі відмінності, про які слід пам’ятати. Наприклад, дивитись у камеру під час розмови, а не на обличчя в екрані, та чекати пару секунд перш ніж відповідати на запитання, щоб переконатись, що інтерв’юер закінчив речення.

Щоб охопити всі ці нюанси та уникнути незручних моментів на співбесіді, заздалегідь зробіть кілька відеодзвінків друзям чи родичам та ознайомтеся з тим, як проходить відеоконференція. Це також допоможе вам вирішити будь-які технічні проблеми, які можуть виникнути під час розмови.



Перед відеоінтерв'ю зробіть пробний відеодзвінок до друзів / Фото pexels

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Підготуйте факти та цифри

Роботодавців завжди цікавили факти та цифри, які можуть продемонструвати вашу цінність для компанії. Скільки клієнтів ви зареєстрували? На скільки швидше ви закінчили цей проєкт? Тепер, коли віддалена робота стала нормою, роботодавці покладаються на співробітників, які можуть досягти таких самих гарних результатів без нагляду та підтримки, які вони мали в офісі.

Тож перед співбесідою вам потрібно підготувати усі важливі дані, пов’язані з вашою попередньою роботою, зосереджуючись на тих, які можна приписати виключно вам, а не вашій команді. Якщо ви під час інтерв’ю зможете оперувати цими цифрами, ви покажете кількісні вигоди, які ви здатні принести компанії. Це зробить вас привабливим кандидатом.