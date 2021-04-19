В последнее время из-за мировой пандемии коронавируса собеседования в формате видеоконференции приобрели особую популярность. И если вы хотите продвигаться в своей карьере, вам следует готовиться к появлению перед камерой.

Видеоинтервью имеет уникальный набор проблем, которые нужно решить, чтобы зарекомендовать себя как лучший кандидат. Бывший лондонский рекрутер Эндрю Фаннелл, который помогал кандидатам устроиться в ведущие компании, рассказал о том, что нужно знать тем, кто готовится к видеособеседованию.

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Используйте правильные технические средства

Во время очного собеседования интервьюер вас четко видит и слышит. Но в видеоинтервью вы несете определенную ответственность за обеспечение достаточного уровня аудио, визуального воспроизведения и скорости соединения с интернетом.

Видео и звук

Сегодня большинство домашних ПК или ноутбуков имеют высококачественную камеру для обеспечения четких изображений, но встроенные микрофоны не всегда отвечают определенным требованиям. Если с зернистостью картинки еще можно мириться, то когда вас не слышат, это может испортить ваше собеседование или даже досрочно закончить его. Таким образом, стоит инвестировать в основной вставной микрофон, чтобы убедиться, что вас хорошо слышно, и вам не нужно кричать или повторять одно и то же во время интервью.

Интернет

Также важно, чтобы у вас был быстрый и надежный интернет. Видеозвонок, где связь постоянно прерывается, очень разочаровывает и раздражает, и вам точно не нужен такой стресс во время собеседования. Ключ к стабильному подключению к интернету – не полагаться на Wi-Fi. Беспроводные соединения отлично подходят для покупок или просмотра фильмов, но они недостаточно надежны для профессионального использования. Простое и дешевое решение этой проблемы – провести кабельный интернет. Такой тип подключения намного быстрее и почти никогда не подводит.



Выбирайте надежные технические средства / Фото pexels

Отнеситесь к этому серьезно

Одной из самых вредных ошибок, которые допускают кандидаты во время видеоинтервью, – недостаточно серьезный подход, который есть при очной встрече. Рекрутеры и работодатели будут оценивать вас со всех сторон, даже по электронной почте и коротким телефонным разговорам. Поэтому к любому собеседованию следует относиться с максимальным уважением.

Итак, подготовьтесь так, как это вы обычно делаете для личного собеседования, включая информацию о компании, дресс-код и возможность описать, почему вы сильный кандидат. Определите часто задаваемые вопросы в вашей профессии и дайте на них ответы так же, как и с глазу на глаз.



Готовьтесь к видеоинтервью так, как к обычному / Фото pexels

Подготовьте место для собеседования

Когда-то во время собеседования вам точно не нужно было беспокоиться насколько чистый ваш дом. Однако во время видеоинтервью помещение, в котором вы находитесь, демонстрируется потенциальным работодателям, поэтому вам следует подумать, как оно может отразиться на вас.

Грязная, захламленная комната не будет выглядеть профессионально, а также может отвлекать интервьюера. Для проведения собеседования выбирайте относительно простое место с хорошим освещением, и убедитесь, что там чисто. Задолго до собеседования следует настроить стул и камеру, чтобы убедиться, что вас хорошо видно в кадре, а на заднем плане нет ничего такого, что не стоит видеть работодателю.



Готовьте заранее место для собеседования / Фото pexels

Практикуйте свой видеоэтикет

Несмотря на то, что технология видеоконференций в последнее время получила значительное развитие, она все еще не совсем такая же, как личный разговор, и требует определенного поведения от участников.

Есть тонкие различия, о которых следует помнить. Например, смотреть в камеру во время разговора, а не на лицо в экране, и ждать пару секунд, прежде чем отвечать на вопросы, чтобы убедиться, что интервьюер закончил предложение.

Чтобы охватить все эти нюансы и избежать неловких моментов на собеседовании, заранее сделайте несколько видеозвонков друзьям или родственникам и ознакомьтесь с тем, как проходит видеоконференция. Это также поможет вам решить любые технические проблемы, которые могут возникнуть во время разговора.



Перед видеоинтервью сделайте пробный видеозвонок к друзьям / Фото pexels

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Подготовьте факты и цифры

Работодателей всегда интересовали факты и цифры, которые могут продемонстрировать вашу ценность для компании. Сколько клиентов вы зарегистрировали? На сколько быстрее вы закончили этот проект? Теперь, когда удаленная работа стала нормой, работодатели полагаются на сотрудников, которые могут добиться таких же хороших результатов без присмотра и поддержки, которые у них были в офисе.

Поэтому перед собеседованием вам нужно подготовить все важные данные, связанные с вашей предыдущей работой, сосредотачиваясь на тех, которые можно приписать исключительно вам, а не вашей команде. Если вы во время интервью сможете оперировать этими цифрами, вы покажете количественные выгоды, которые вы способны принести компании. Это сделает вас привлекательным кандидатом.