Йшовши на перше побачення ми покладаємо великі надії на людину, яка нам цікава. Дуже хочеться, щоб перша зустріч пройшла легко і приємно для обох сторін. Адже, можливо це шанс на світле майбутнє.

Ідеї 24 підготували кілька правил, яких варто дотримуватися, щоб все пройшло успішно на першому побаченні.

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1. Будьте справжніми

Для вашого потенційного чоловіка, швидше за все, будуть привабливими ваша жіночність і внутрішня краса, яку сучасні чоловіки прекрасно помічають з першого погляду. А приваблення на рівні базового інстинкту залишить ваші відносини саме на цьому рівні та, швидше за все, назавжди.



Намагайтеся бути самі собою / Фото pixabay

2. Посміхайтеся щиро

Єдина вимога до вашої посмішки: вона повинна бути щирою. Ви запитаєте, як взагалі можна посміхатися незнайомій людині, та ще й щиро? Просто подумайте про те, чому ви раді зараз! Ви щиро раді, що приїхали на зустріч, і ось він тут, вже чекає на вас, і ви дійсно щасливі його бачити, хіба не так?

Щира посмішка обеззброює і викликає прихильність до себе. Вона формує простір довіри, в яке і потрапляє ваш співрозмовник.



Щира посмішка – це найкраща прикраса людини / Фото pixabay

3. Будьте простішою

Ставтеся до подій легко. Досвід показує, що у людини, занадто зацикленої на результаті, шанси на його досягнення різко скорочуються. Чому так – незрозуміло, але це факт. Хоча, можливо, вся справа в зайвій напруженості. Вона нікого не прикрашає. А наше з вами завдання – подати себе так, щоб людина захотіла побачити вас ще раз. Або навіть не раз!

Також важливо не намагатися демонструвати тільки свої найкращі сторони.

Чоловіки люблять дівчат, з якими дихається легко, з ким не треба стежити за кожним своїм словом, жестом.



В характері, в манері, в стилі найпрекрасніше – це простота / Фото piabay

4. Не бійтеся питати

Але питайте про те, що для вас дійсно важливо чи цікаво. Психологи стверджують, що люди люблять розповідати про себе. І цим гріх не скористатися! Бачачи ваш інтерес, чоловік підбадьориться та стане більш спокійним.

До того ж поки він говорить, ви зможете дивитися йому в очі поглядом, вкладаючи в нього будь-яке почуття, яке захочете. Ваш погляд може бути захопливим, задумливим, загадковим або завзятим, інтригуючим, з вогником!



Розмова завжди зближує людей / Фото pixabay

5. Вірте в себе

Це правило повинне стати для вас аксіомою. Любов до себе, адекватна самооцінка і віра у власні сили – це головні складові вашого майбутнього успіху. І не тільки на першому побаченні. Ці якості формують ваш внутрішній стрижень. І саме вони лежать в основі вашої харизматичності та привабливості. Якщо ви є щасливою володаркою цього чудового поєднання, сміливо призначайте дату. Побачення буде успішним!



Віра у себе – це перший крок до успіху / Фото pixabay