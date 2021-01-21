Идя на первое свидание мы возлагаем большие надежды на человека, который нам интересна. Очень хочется, чтобы первая встреча прошла легко и приятно для обеих сторон. Ведь, возможно это шанс на светлое будущее.

Идеи 24 подготовили несколько правил, которых стоит придерживаться, чтобы все прошло успешно на первом свидании.

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1. Будьте настоящей

Для вашего потенциального мужа, скорее всего, будут привлекательными ваша женственность и внутренняя красота, которую современные мужчины прекрасно замечают с первого взгляда. Привлечение на уровне базового инстинкта оставит ваши отношения именно на этом уровне и, скорее всего, навсегда.



Старайтесь быть сами собой / Фото pixabay

2. Улыбайтесь искренне

Единственное требование к вашей улыбке: она должна быть искренней. Вы спросите, как вообще можно улыбаться незнакомому человеку, да еще искренне? Просто подумайте о том, чему вы рады сейчас! Вы искренне рады, что приехали на встречу. И вот он здесь, уже ждет вас, и вы действительно счастливы его видеть, разве не так?

Искренняя улыбка обезоруживает и располагает к себе особым образом. Она формирует пространство доверия, в которое и попадает ваш собеседник.



Искренняя улыбка – это лучшее украшение человека / Фото pixabay

3. Будьте проще

Относитесь к происходящему легко. Опыт показывает, что у человека, слишком зацикленного на результате, шансы на его достижение резко сокращаются. Почему так – непонятно, но это факт. Хотя, возможно, все дело в излишней напряженности. Она никого не красит. А наша с вами задача – подать себя так, чтобы человек захотел увидеть вас еще раз. Или даже не раз!

Также важно не пытаться демонстрировать только свои лучшие стороны.

Мужчины любят девушек, с которыми дышится легко, с кем не надо следить за каждым своим словом, жестом.



В характере, в манере, в стиле самое прекрасное – это простота / Фото piabay

4. Не бойтесь спрашивать

Но спрашивайте о том, что для вас действительно важно или интересно. Психологи утверждают, что люди любят рассказывать о себе. И этим грех не воспользоваться! Видя ваш интерес, человек воспрянет духом и станет более спокойным.

К тому же пока он говорит, вы сможете смотреть ему в глаза взглядом, вкладывая в него любое чувство, которое захотите. Ваш взгляд может быть захватывающим, задумчивым, загадочным или упорным, интригующим, с огоньком!



Разговор всегда сближает людей / Фото pixabay

5. Верьте в себя

Это правило должно стать для вас аксиомой. Любовь к себе, адекватная самооценка и вера в собственные силы – это главные составляющие вашего будущего успеха. И не только на первом свидании. Эти качества формируют ваш внутренний стержень. И именно они лежат в основе вашей харизматичности и привлекательности. Если вы являетесь счастливой обладательницей этого замечательного сочетания, смело назначайте дату. Свидание будет успешным!



Вера в себя – это первый шаг к успеху / Фото pixabay