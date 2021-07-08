…А чи не прослуховуються наші девайси? Отже, уявімо себе Шерлоками Холмсами й проведімо розслідування...
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Перегрів і розряд
Телефон перегрівається, а також швидко розряджається, коли ним не користуються. Ці фактори можуть свідчити про те, що на смартфоні працює фонова програма, яка навантажує його і витрачає заряд батареї.
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Смартфон живе своїм життям
Якщо ви помітили, що телефон почав самостійно перезавантажуватися або на ньому само по собі спалахує підсвічування, необхідно перевірити пристрій на наявність в ньому сторонніх програм або додатків. Незвичайна робота смартфона може бути пов'язана з віддаленим керуванням сторонніми людьми.
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Перешкоди під час розмови
Якщо під час розмови телефоном ви будете стояти поруч з увімкненими колонками й почуєте в них перешкоди – це нормально. Але коли колонки видають перешкоди при відсутності виклику, варто задуматися про прослуховування.
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Витрата інтернет-трафіку
Сучасні смартфони дозволяють відстежувати, який обсяг даних витрачається при підключенні до інтернету. Якщо ви не часто ним користуєтеся, але при цьому показники трафіку високі, можна запідозрити, що хтось без вашого відома отримує інформацію зі смартфона.
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Затримки при вимкненні смартфона
Якщо ви натискаєте кнопку вимкнути телефон, але він не вимикається або робить це занадто довго, вас можуть прослуховувати. Інша причина такої поведінки гаджета – наявність на ньому вірусу або іншого шкідливого програмного забезпечення.
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