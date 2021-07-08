...А не прослушиваются ли наши девайсы? Итак, представим себя Шерлоками Холмсами и проведем расследование...

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Перегрев и разряд

Телефон перегревается, а также быстро разряжается, когда им не пользуются. Эти факторы могут свидетельствовать о том, что на смартфоне работает фоновая программа, которая нагружает его и расходует заряд батареи.



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Смартфон живет своей жизнью

Если вы заметили, что телефон начал самостоятельно перезагружаться или на нем сама по себе вспыхивает подсветка, необходимо проверить устройство на наличие в нем посторонних программ или приложений. Необычная работа смартфона может быть связана с удаленным управлением посторонними людьми.



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Помехи во время разговора

Если во время разговора по телефону вы будете стоять рядом с включенными колонками и услышите в них помехи – это нормально. Но когда колонки выдают помехи при отсутствии вызова, стоит задуматься о прослушивании.



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Расход интернет-трафика

Современные смартфоны позволяют отслеживать, какой объем данных расходуется при подключении к интернету. Если вы не часто им пользуетесь, но при этом показатели трафика высокие, можно заподозрить, что кто-то без вашего ведома получает информацию со смартфона.



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Задержки при выключении смартфона

Если вы нажимаете кнопку выключить телефон, но он не выключается или делает это слишком долго, вас могут прослушивать. Другая причина такого поведения гаджета – наличие на нем вируса или другого вредоносного программного обеспечения.



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