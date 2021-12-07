5 неперевершених книг, які покажуть залаштунки світу кіно

Світ кіно має свою особливу магію, що понад століття заворожує глядачів. Щоб переконатись у цьому, пропонуємо добірку книг, які розкриють чимало цікавих деталей залаштунків зйомок.

Книги про видатних акторів, або ж видання від знаменитих кіномайстрів, що розповідають нам секрети створення фільмів – це чтиво точно зможе вас здивувати. Автори не тільки відкривають тонкощі акторського та режисерського ремесла, а й дають змогу по-новому подивитися на безмежний світ кіно.

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Книги, які відкривають залаштунки кіно

"Живе кіно", Френсіс Форд Коппола

Френсіс Форд Коппола завжди дуже ретельно підходив до всіх деталей при створенні своїх кіношедеврів. Тож не дивно, що й під час написання книги "Живе кіно" він врахував усе. “Живе кіно і техніка його виробництва" є сумішшю багатьох елементів: автобіографії Копполи, його енциклопедичних знань у сфері кінематографу та телебачення, описів його творчого процесу, націленого на створення нової мови кінематографу. У книзі зібрані усі нюанси створення фільмів, починаючи від підбору акторів і закінчуючи кількістю кадрів під час зйомок.



Фото: Фабула

"Перша репетиція перед зйомками "Хрещеного батька" в 1971 році проходила в задній кімнаті легендарного нью-йоркського ресторану Patsy’s. То був день, коли акторський склад фільму мав уперше зустрітись із Марлоном Брандо, й усі, ясна річ, зокрема я, дуже хвилювались і відчували певний страх перед такою перспективою. Я влаштував усе по-домашньому, посадивши Марлона на чільному місці, Аль Пачіно – по праву руку від нього, а Джеймса Каана – по ліву. Праворуч від Пачіно сидів Джон Казале, а ліворуч від Джеймса – Боббі Дюваль. Я попросив свою сестру Талію подавати страви, і ось так актори повечеряли разом. Коли трапеза закінчилася, вони вже почувалися родиною і щойно сформовані стосунки залишалися стабільними впродовж усього повного складнощів процесу зйомок, аж до кінця роботи над фільмом", – поділився Френсіс Форд Коппола.

"Хрещений батько": дивіться трейлер фільму

"Моніка Беллуччі. Хто пробачить мою красу", Єлізавета Бута

"Дитя диявола", Моніка Беллуччі пів життя боролася із хейтерами, що цькували її за надто гарну і показну зовнішність, а ще вважали, що за цим личком нема ні розуму, ні душі. Зрештою актриса зрозуміла, що єдина людина, якій варто щось доводити, – це вона сама.

Там, де я народилася і виросла, приватності зовсім не було. Усі знали всіх, всі у всіх були перед очима, і мої двійки доходили до будинку раніше від мене. А коли приходила я, мама вже була цілком готова оцінити мою поведінку. І звичаї були прості: чоловіки свистіли мені вслід, а жінки пліткували, – згадувала Моніка Беллуччі.



Фото: Фабула

Книга "Моніка Беллуччі. Хто пробачить мою красу" Єлізавети Бути познайомить вас з усіма сторонами життя і творчості ікони італійського кінематографу. "Багато в чому фільм "Малена" про мене і моїх батьків. Я теж народилася в невеликому італійському містечку, і мені добре знайома ненависть людей до гарних дівчат", – додала Моніка Беллуччі.

"Малена": дивіться трейлер до фільму

"Виходить продюсер" Олександра Роднянського

Олександр Роднянський знає про кіноіндустрію все, адже присвятив роботі у цій сфері не один десяток років. "Виходить продюсер" – це розповідь про те, що відбувається поза знімальним майданчиком. Чим відрізняється пост-продакшн фільмів на українському ринку та у Голлівуді? Чи так вже легко бути продюсером? Звідки беруться космічні бюджети для зйомок? Про це і багато іншого автор розповідає чесно і без прикрас.

"Продюсування – це підхід до життя. Продюсерством можна вважати вирішення будь-якого завдання. Одна моя знайома після вдалого прийняття сказала: "А я ж була продюсером вечірки!" Не вона нарізала закуски, не вона вибирала вино, та й фінансувала захід теж не вона. Але вона справді продюсер: вона продумала, організувала і провела вечірку. Стів Джобс не писав кодів і не паяв мікросхем, але він умів залучати до роботи найталановитіших і запаковувати результати їхньої праці так, як цього бажала його цільова аудиторія", – поділився Олександр Роднянський.



Фото: Pinterest

"Кіношно. Графічна мандрівка світом кіно", Едвард Росс

Багатошаровість світу кіно демонструє нам Едвард Росс у нон-фікшн коміксі "Кіношно. Графічна мандрівка світом кіно". Розбита на тематичні розділи, книга навчить помічати чисельні деталі та ідеї, що відображаються у виборі локацій, декорацій, начебто випадкових фразах та вчинках. Автор аналізує як класичні зразки початку XX століття, так і сучасні усім відомі кінофільми.

Фото з фейсбуку Geek Point "Вечір з кіно. Путівник по світу кіно" Олега Яськіва "Вечір з кіно. Путівник по світу кіно" Олега Яськіва – наче мандрівка чек-листом, де за описом можна підібрати щось і собі для перегляду. Автор ділиться своїми спостереженнями, надає влучний аналіз деяких кінострічок, розбираючи на цеглинки глибинні задуми режисерів. Трохи філософії, трохи критики, трохи гумору – і вуаля, від читання вже не можна відірватися. Дивлячись фільм "Аромат зеленої папаї", можна підгледіти як з'являються генії кіно там, де їх, згідно з нашими стереотипами, бути не повинно. Адже В’єтнам – навіть не кінематографічна країна, а територія поза кінокультурою, – поділився Олег Яськів.



Фото: Читомо