За словами психологині Мар’яни Франко, фізичні називають потребами першого порядку, бо вони відповідають на питання "Чи я виживу?". Натомість емоційні відносять до потреб вищого порядку, адже вони характеризують якість нашого життя і відповідають на запитання "Як я живу?".
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І знаючи про них, можна більш ефективно вчитися їх задовільняти.
Адже щоб бути щасливим організмом достатньо добре виспатись і попоїсти, а щоб бути щасливою людиною нам потрібно дещо більше,
– каже Франко.
Базові емоційні потреби
- Безпечна прив'язаність.
- Автономія, компетентність та відчуття ідентичності.
- Реалістичні межі та самоконтроль.
- Вираження своїх почуттів.
- Спонтанність і гра.
Потреба в безпечній прив'язаності
- Або "Я люблю тебе тому, що ти є".
Як зазначає психологиня, безпечна прив’язаність передбачає безумовне прийняття, безпеку та турботу. Для кращого розуміння вона рекомендує поставити собі запитання: "За що ви любите/любили б свою дитину?". Відповідь однозначна: "Тому що це моя дитина!".
Таке ж ставлення повинно бути і до себе, адже кожен з нас заслуговує на любов лише тому, що є. І якщо людина має таке самосприйняття, то вона будуватиме емоційно близькі та безпечні стосунки з іншими.
У неї не буде ілюзій, щодо того, що можна якось заслужити любов у тих, хто не здатен її дати. Адже це так само абсурдно, як очікувати, що на дубі раптом виростуть яблука,
– пояснює психологиня.
Потреба в автономії, компетентності та власній ідентичності
- Або "Аня, ти не Оля".
Людина, яка задовольняє потребу в автономії, визнає, що вона унікальна та поважає це. Вона здатна відстоювати власні межі та розуміє, що у кожного є свої сильні й слабкі сторони. Розвинене відчуття власної ідентичності дозволяє знаходити власні способи реалізації.
Потреба в реалістичних межах та самоконтролі
- Або "Немає безвихідних ситуацій, а є вихід, який нам не подобається".
Коли людина має реалістичне розуміння власних меж, певних життєвих правил та граней можливого, тоді вона знає, що кожне досягнення потребує своєї ціни і погоджується на це. Іншими словами, це є дисципліна або самоконтроль.
Тоді людина здатна ефективно співпрацювати з іншими та керувати собою на шляху до досягнення своїх мрій та цілей,
– каже Франко.
Потреба у вираженні почуттів
- Або "Ми всі говоримо двома мовами: українською і мовою емоцій".
Як зазначає психологиня, численні наукові експерименти доводять, чим ліпше ми усвідомлюємо та виражаємо власні емоції, тим краще почуваємося і навіть є здоровішими. А людина, яка може говорити про свої потреби та почуття, швидше знайде спільну мову як з собою, так і з оточуючими.
Спонтанність та гра
- Або "Пробуй доки тобі не вдасться!".
Гра – найбільш безпечний спосіб навчатися, розвиватися та відточувати навички, каже Франко. І якщо ми зберегли здатність до гри та бути спонтанним, тоді нам легше засвоювати новизну та ставати більш умілими. У сучасному світі, де постійно потрібно адаптовуватись до змін та невизначеності, така здатність є чи не ключовою.