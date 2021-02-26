Люди, які починають власну справу не до кінця розуміють всю серйозність ситуації, тому не завжди звертаються за допомогою до юристів. У зв'язку з цим через деякий час в компанії та керівника з'являються проблеми, які вирішити не так просто.

Щоб уникнути штрафів, банкрутства чи великих затрат часу на вияснення ситуації, варто знати юридичні помилки, яких не можна допускати в процесі розвитку бізнесу.

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Договір під час купівлі чи продажу товарів

На початку розвитку бізнесу керівник та команда зайняті організаційними моментами й зациклені на продажах клієнтам. Відповідно усій команді здебільшого не до підписання договорів. Але рано чи пізно настає момент, коли хтось таки захоче скористатися цією ситуацією і вирішить обманути партнера. У такій ситуації компанію міг би врятувати договір про партнерство або надання певних послуг. Без його наявності будьте готові до будь-яких проблем.

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Реєстрація власного бренду

Ситуація дуже банальна. Власник компанії вигадує назву та логотип, "набиває" базу клієнтів, а потім хоче розширяти бізнес і приймає рішення про реєстрацію торгової марки. І тут його чекає невдача, адже таку торгову марку вже реєстрували, тому йому доведеться, ймовірніше, перейменовувати бізнес.

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Публічна оферта

Здебільшого це стосується інтернет-магазинів, адже наявність публічної оферти на сайті означає, що продаж товару і купівля його покупцем відбувається за правилами магазину. А це у конфліктних ситуаціях допомагає знайти компроміс та вирішити ситуацію мирно.

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Податкова оптимізація

Відсутність податкової оптимізації – це ще одна помилка бізнесменів-початківців. У кожній компанії одразу потрібно вирахувати витрати на податки при різних моделях роботи. Грамотні підрахунки допоможуть зекономити на податках до 30% прибутку.

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Первинні документи

Кожен бізнесмен повинен знати, що будь-яка операція купівлі або продажу товару повинна бути оформлена документально. Тому дуже важливо стежити за тим, щоб не було ніяких документальних проблем і податкова не оштрафувала вас в будь-який момент.

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