Люди, которые начинают собственное дело не до конца понимают всю серьезность ситуации, поэтому не всегда обращаются за помощью к юристам. В связи с этим через некоторое время в компании и руководителя появляются проблемы, которые решить не так просто.

Чтобы избежать штрафов, банкротства или больших затрат времени на выяснение ситуации, следует знать юридические ошибки, которые нельзя допускать в процессе развития бизнеса.

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Договор при покупке или продаже товаров

В начале развития бизнеса руководитель и команда заняты организационными моментами и зациклены на продажах клиентам. Соответственно всей команде в основном не до подписания договоров. Но рано или поздно наступает момент, когда кто-то таки захочет воспользоваться этой ситуацией и решит обмануть партнера. В такой ситуации компании мог бы спасти договор о партнерстве или предоставление определенных услуг. Без его наличия будьте готовы к любым проблемам.

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Регистрация собственного бренда

Ситуация очень банальна. Владелец компании придумывает название и логотип, "набивает" базу клиентов, а потом хочет расширять бизнес, и принимает решение о регистрации торговой марки. Здесь его ждет неудача, ведь такую ​​торговую марку уже регистрировали, поэтому ему придется, вероятно, переименовывать бізнес.

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Публичная оферта

В основном это касается интернет-магазинов, ведь наличие публичной оферты на сайте означает, что продажа товара и покупка его покупателем происходит по правилам магазина. А это в конфликтных ситуациях помогает найти компромисс и решить ситуацию мирно.

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Налоговая оптимизация

Отсутствие налоговой оптимизации – это еще одна ошибка начинающих бизнесменов. В каждой компании сразу нужно вычислить затраты на налоги при различных моделях работы. Грамотные подсчеты помогут сэкономить на налогах до 30% прибыли.

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Первичные документы

Каждый бизнесмен должен знать, что любая операция покупки или продажи товара должна быть оформлена документально. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы не было никаких документальных проблем и налоговая не оштрафовала вас в любой момент.

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