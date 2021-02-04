5 книг, які допоможуть перетворити хобі на заробіток

Найкраще відкривати свою справу у тій сфері, в якій ви найбільше розумієтеся і яка вам до душі. Саме тому досить часто хобі може приносити немалі кошти та стати основним заробітком. Ці книги варто прочитати тим, хто не може насмілитися розпочати вести свій бізнес або тим, хто робить перші кроки у розвитку власної компанії.

Джерело: 24 канал

Ми зробили добірку книг, які не лише вас надихатимуть. Після їх прочитання ви розширите свої знання, які з легкістю застосовуватиме на практиці.

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"Стартап на $100. Як перетворити хобі на бізнес"

Автор Кріс Ґільбо

Видавництво "Наш формат", 2017 рік

Автор книги розповідає про те, як досягли певних висот підприємці, які на старті мали лише 100 доларів. Унікальність книги в тому, що Кріс Ґільбо не просто розповідає історії успіху, а й на реальних прикладах вчить читача перетворювати хобі на прибуткову справу.

Книжка дає саме те, чого потребує новий підприємець, – перевірені, ефективні та лише практичні поради для запуску нового бізнесу з куцим бюджетом, – зауважує письменниця та бізнес-консультантка Памела Слім.

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"Магазин моєї мрії"

Автор Стенлі Маркус

Видавництво "Фабула", 2019 рік

Автором книги є власник відомої в усьому світі мережі магазинів одягу "Neiman Marcus". Його історія – це перелік усіх негараздів та злетів, які йому трапилися на етапі розвитку улюбленої родинної справи. Читаючи, ви можете переконатися, що автор закоханий у свою справу, яку приносить йому гарний прибуток.

Існує ще одна якість, яку важко віднайти у закупників і продавців, – чуття. Ця риса вкрай рідкісна, і у нашому бізнесі цінується на вагу золота. Я думаю, що торгівлі можна навчитися, смак – поліпшити, але чуття, якщо воно не притаманне людині, набути важко, – пише Стенлі Маркус у своїй книзі.

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"Захоплення – це бізнес: як заробляти на тому, що вам подобається"

Автор Гарі Вайнерчук

Видавництво "Альпіна Паблішер", 2011 рік

Багато хто вважає, що хобі та заробіток коштів – це несумісні поняття. Автор книги Гарі Вайнерчук пише, що будь-яке захоплення можна перетворити в бізнес, але для цього варто докласти максимум зусиль.

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"Бізнес своїми руками. Як перетворити хобі в джерело доходу"

Автор Ада Биковська

Видавництво "Альпіна Паблішер", 2020 рік

Книга написана для тих, хто хоче займатися улюбленою справою, але при цьому гарно заробляти. Це нелегко, але авторка доводить, що все можливо, якщо ви маєте мрію та нестримне бажання її втілити.

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"Як із хобі зробити бізнес. Монетизація творчості"

Автор Анна Тюхменева

Авторка книги навчить не лише робити те, що ви любите, а й дивитися на результат роботи, як на спосіб заробітку. Завдяки такому посібнику новачки зможуть реалізувати власний проєкт, адже Анна Тюхменева максимально чітко та зрозуміло сформулювала всі основні моменти для перетворення хобі на бізнес.

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