Лучше всего открывать свое дело в той сфере, в которой вы больше всего разбираетесь и которая вам больше по душе. Именно поэтому довольно часто хобби может приносить немалые средства и стать основным заработком. Эти книги стоит прочитать тем, кто не может осмелиться начать вести свой бизнес или тем, кто делает первые шаги в развитии собственной компании.

Источник: 24 канал

Мы сделали подборку книг, которые не только вас вдохновлять. После их прочтения вы расширите свои знания, которые с легкостью будете применять на практике.

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"Стартап на $100. Как превратить хобби в бизнес"

Автор Крис Гильбо

Издательство "Наш формат", 2017

Автор книги рассказывает о том, как достигли определенных высот предприниматели, которые на старте имели только 100 долларов. Уникальность книги в том, что Крис Гильбо не просто рассказывает истории успеха, но и на реальных примерах учит читателя превращать хобби в прибыльное дело.

Книга дает именно то, в чем нуждается новый предприниматель, – проверенные, эффективные и только практические советы для запуска нового бизнеса с куцым бюджетом, – отмечает писательница и бизнес-консультантка Памела Слим.

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"Магазин моей мечты"

Автор Стэнли Маркус

Издательство "Фабула", 2019

Автором книги является владелец известной во всем мире сети магазинов одежды "Neiman Marcus". Его история – это перечень всех бед и взлетов, которые были на этапе развития любимого семейного дела. Читая, вы можете убедиться, что автор влюблен в свое дело, которое приносит ему хорошую прибыль.

Существует еще одно качество, которое трудно найти в закупщиков и продавцов, – чутье. Эта черта очень редкая, и в нашем бизнесе ценится на вес золота. Я думаю, что торговли можно научиться, вкус – улучшить, но чутье, если оно не присуще человеку, приобрести трудно, – пишет Стэнли Маркус в своей книге.

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"Увлечение – это бизнес: как зарабатывать на том, что вам нравится"

Автор Гарри Вайнерчук

Издательство "Альпина Паблишер", 2011

Многие считают, что хобби и заработок денег – это несовместимые понятия. Автор книги Гарри Вайнерчук пишет, что любое увлечение можно превратить в бизнес, но для этого стоит приложить максимум усилий.

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"Бизнес своими руками. Как превратить хобби в источник дохода"

Автор Ада Быковская

Издательство "Альпина Паблишер", 2020

Книга написана для тех, кто хочет заниматься любимым делом, но при этом хорошо зарабатывать. Это нелегко, но автор доказывает, что все возможно, если вы имеете мечту и неудержимое желание ее исполнить.

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"Как из хобби сделать бизнес. Монетизация творчества"

Автор Анна Тюхменева

Автор книги научит не только делать то, что вы любите, но и смотреть на результат работы, как на способ заработка. Благодаря такому пособию новички смогут реализовать собственный проект, ведь Анна Тюхменева максимально четко и понятно сформулировала все основные моменты для преобразования хобби в бизнес.

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