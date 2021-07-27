4 звички на щодень, які допоможуть тримати дім у чистоті

Вдома завжди безлад і ви не знаєте, що та коли прибирати? Ідеї 24 ділять корисними порадами, які вам допоможуть.

Щоб тримати свій дім у чистоті, не обов'язково щодня проводити прибирання. Просто потрібно мати ці корисні звички.

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Як тримати дім завжди у чистоті

Одразу складайте та прасуйте попрану білизну



Складайте та прасуйте чистий одяг / Фото Homeschoolcompass

Чиста розкидана білизна спричиняє непотрібну метушню та безлад у будинку. Як тільки речі підсохли, одразу зніміть їх та поскладайте. Якщо у вас є вільна хвилинка, попрасуйте білизну. Адже швидше попрасувати речі після одного прання, ніж після кількох.

Прибирайте взуття

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Не залишайте взуття у коридорі на підлозі / Фото Stylbest

Буденне взуття краще сховати у шафу, а не залишати у коридорі. Звісно простіше прийти додому і кинути пару босоніжок на підлозі. Але якщо ви навчите своїх рідних складати взуття у шафу, ваша квартира завжди буде виглядати чистою, буде менше пилу та бруду.

Вчасно мийте посуд



Тримайте умивальник завжди пустим / Фото Thingsoninternettoday

Навчіться тримати умивальник пустим, так ваша кухня буде здаватись завжди чистою. Не варто нагромаджувати її посудом, куди простіше помити одну тарілку.

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Протирайте поверхні



Одразу протирайте забруднені поверхні / Фото Pinterest

Якщо на поверхнях з'явився пил чи бруд, не зволікайте з прибиранням. Краще одразу його прибрати. Так приміщення завжди буде виглядати акуратним. Також не забувайте змінювати скатертину на столі, як тільки на ній з'явились видимі забруднення.