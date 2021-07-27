Чтобы держать свой дом в чистоте, не обязательно ежедневно проводить уборку. Просто нужно иметь эти полезные привычки.

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Как держать дом всегда в чистоте

Сразу складывайте и гладьте постиранное белье



Складывайте и гладьте чистую одежду / Фото Homeschoolcompass

Чистое разбросанное белье вызывает ненужную суету и беспорядок в доме. Как только вещи подсохли, сразу снимите их и сложите. Если у вас есть свободная минутка, поутюжьте белье. Ведь быстрее погладить вещи после одной стирки, чем после нескольких.

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.

Убирайте обувь



Не оставляйте обувь в коридоре на полу / Фото Stylbest

Обыденную обувь лучше спрятать в шкаф, а не оставлять в коридоре. Конечно проще прийти домой и бросить пару босоножек на полу. Но если вы научите своих родных складывать обувь в шкаф, ваша квартира всегда будет выглядеть чистой, будет меньше пыли и грязи.

Вовремя мойте посуду



Держите умывальник всегда пустым / Фото Thingsoninternettoday

Научитесь держать умывальник пустым, так ваша кухня будет казаться чистой. Не стоит накапливать посуду, куда проще помыть одну тарелку.

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Протирайте поверхности



Сразу протирайте загрязненные поверхности / Фото Pinterest