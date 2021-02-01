4 поради для поліпшення сигналу Wi-Fi у домі

Ще не так давно головним вікном у світ для більшості з нас був телевізор. Однак, останнім часом його місце зайняв Wi-Fi роутер, завдяки якому ноутбук, смартфон і планшет можна під'єднати до Інтернету.

Джерело: 24 канал

Але із невідомих причин чомусь сигнал Wi-Fi ловить не у всіх куточках будинку. Тому потрібно дотримуватись чотирьох простих правил, які допоможуть зробити ваш інтернет швидким.

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1. Приберіть техніку якомога далі від роутера

Щоб Інтернет у вашому гаджеті працював краще, поставте його якомога далі від телевізора або комп'ютера. Також, уповільнюють сигнал речі, що містять метал – дзеркала або акваріуми. Металеві чохли у смартфонів також заважають хорошому прийому Інтернету.



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2. У роутера є дві антени

Хочете, щоб ваші файли завантажувалися швидше? Тоді поставте одну з них вертикально, а іншу – горизонтально. Такий спосіб допоможе отримати хорошу швидкість Інтернету.



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3. Роутер – це не пилозбирач

Часто роутери стоять, збираючи пил, десь в кутку. Це не найкраще місце для поширення Інтернету в будинку. Тому перемістіть його ближче до центру кімнати. Це забезпечить рівномірне потрапляння хвиль в усі куточки кімнати.



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4. Не тримайте роутер на підлозі

Якщо, ви хочете роздавати Wi-Fi своїм сусідам знизу, то будь ласка. Роутер повинен знаходитися якомога вище. Мінімальна висота для роутера – один метр над підлогою.



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