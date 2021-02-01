Еще не так давно главным окном в мир для большинства из нас был телевизор. Однако, в последнее время его место занял Wi-Fi роутер, благодаря которому ноутбук, смартфон и планшет можно подключить к Интернету.

Источник: 24 канал

Но по неизвестным причинам почему-то сигнал Wi-Fi ловит не во всех уголках дома. Поэтому нужно соблюдать четыре простых правила, которые помогут сделать ваш интернет быстрым.

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1. Уберите технику подальше от роутера

Чтобы Интернет на вашем гаджете работал лучше, поставьте его подальше от телевизора или компьютера. Также, замедляют сигнал предметы, содержащих металл – зеркала или аквариумы. Металлические чехлы у смартфонов также мешают хорошему приему Интернета.



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2. У роутера есть две антенны

Хотите, чтобы ваши файлы загружались быстрее? Тогда поставьте одну из них вертикально, а другую – горизонтально. Такой способ поможет получить хорошую скорость Интернета.



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3. Роутер – это не пылесборник

Часто роутеры стоят, собирая пыль, где-то в углу. Это не самое лучшее место для распространения Интернета в доме. Поэтому переместите его ближе к центру комнаты. Это обеспечит равномерное попадание волн во все уголки комнаты.



Фото pinterest

4. Не держите роутер на полу

Если вы хотите раздавать Wi-Fi своим соседям снизу, то, пожалуйста. Роутер должен находиться как можно выше. Минимальная высота для роутера – один метр над полом.



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