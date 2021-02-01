4 советы для улучшения сигнала Wi-Fi в доме
Еще не так давно главным окном в мир для большинства из нас был телевизор. Однако, в последнее время его место занял Wi-Fi роутер, благодаря которому ноутбук, смартфон и планшет можно подключить к Интернету.
Источник: 24 канал
Но по неизвестным причинам почему-то сигнал Wi-Fi ловит не во всех уголках дома. Поэтому нужно соблюдать четыре простых правила, которые помогут сделать ваш интернет быстрым.
Читайте также: Гениальные идеи для размещения телефонной зарядки: 10+ примеров с фото
1. Уберите технику подальше от роутера
Чтобы Интернет на вашем гаджете работал лучше, поставьте его подальше от телевизора или компьютера. Также, замедляют сигнал предметы, содержащих металл – зеркала или аквариумы. Металлические чехлы у смартфонов также мешают хорошему приему Интернета.
Фото pinterest
2. У роутера есть две антенны
Хотите, чтобы ваши файлы загружались быстрее? Тогда поставьте одну из них вертикально, а другую – горизонтально. Такой способ поможет получить хорошую скорость Интернета.
Фото pinterest
3. Роутер – это не пылесборник
Часто роутеры стоят, собирая пыль, где-то в углу. Это не самое лучшее место для распространения Интернета в доме. Поэтому переместите его ближе к центру комнаты. Это обеспечит равномерное попадание волн во все уголки комнаты.
Фото pinterest
4. Не держите роутер на полу
Если вы хотите раздавать Wi-Fi своим соседям снизу, то, пожалуйста. Роутер должен находиться как можно выше. Минимальная высота для роутера – один метр над полом.
Фото pinterest
Поделиться новостью