4 хитрих прийоми з психології, які корисно знати кожному

Психологія – це наука, закони якої ігнорувати не можна. Це знають сучасні маркетологи, підприємці та навіть шахраї. Причому необов'язково бути психологом, досить знати деякі психологічні трюки. Саме вони дозволяють підлаштувати під себе людину.

Пропонуємо Вашій увазі, психологічні трюки, які можна застосовувати у звичайному житті. Тепер досягати цілей стане точно легше і цікавіше.

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Сприйняття інформації

Багато чоловіків не можуть засвоїти та запам'ятати інформацію, яку кажуть їм жінки. Чоловік може думати про своє і зовсім не слухати її. Але це можна виправити, досить дивитися жінці на губи.

Якщо чоловік буде це робити, тоді він краще зрозуміє те, що вона хоче йому сказати та засвоїть інформацію.



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Спілкування з людиною

Якщо вам потрібна допомога від людини, то її можна отримати навіть без його згоди. Для цього почніть цікаву розмову з людиною і просто залучайте її в процес виконання завдання.

Наприклад, якщо вам потрібно допомогти перемістити коробку, то під час бесіди просто передайте їй цю коробку. Такий трюк спрацьовує з більшістю людей і вони не помічають підступу.



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Серйозність ситуації

Часом в спілкуванні з людьми нам не вистачає серйозного настрою з їх боку. Несерйозно налаштовані люди не будуть сприймати наші слова серйозно і вірити нам. Тому в ході бесіди скажіть, що так говорив ваш батько. Після цієї фрази ви помітите, як люди стануть серйозніше до вас ставитися, слухати вас і вірити тому, що ви говорите.



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Миритися теж потрібно вміти

Якщо у вас відбулася сварка з людиною, тоді вам разом слід подивитися фільм жахів. При перегляді таких фільмів ми відчуваємо, що у нас не все так погано.

Після перегляду такого фільму ви самі не помітите, як вам вдасться помиритися з людиною.



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