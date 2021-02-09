Психология – это наука, законы которой игнорировать нельзя. Это знают современные маркетологи, предприниматели и даже мошенники. Причем необязательно быть психологом, достаточно знать некоторые психологические трюки. Именно они позволяют подстроить под себя человека.

Предлагаем Вашему вниманию психологические трюки, которые можно применять в обычной жизни. Теперь достигать целей станет точно легче и интереснее.

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Восприятие информации

Многие мужчины не могут усвоить и запомнить информацию, которую говорят им женщины. Мужчина может думать о своем и вовсе не слушать ее. Но это можно исправить, достаточно смотреть женщине на губы.

Если мужчина будет это делать, тогда он лучше поймет то, что она хочет ему сказать и усвоит информацию.



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Общение с человеком

Если вам нужна помощь от человека, то ее можно получить даже без его согласия. Для этого начните интересный разговор с человеком и просто привлекайте его в процесс выполнения задания.

Например, если вам нужно помочь перетащить коробку, то во время беседы просто передайте ему эту коробку. Такой трюк срабатывает с большинством людей и они не замечают подвоха.



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Серьезность ситуации

Иногда в общении с людьми нам не хватает серьезного настроения с их стороны. Несерьезно настроены люди не будут воспринимать наши слова всерьез и верить нам. Поэтому в ходе беседы скажите, что так говорил ваш отец. После этой фразы вы заметите, как люди станут серьезнее к вам относиться, слушать вас и верить тому, что вы говорите.



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Мириться тоже нужно уметь

Если у вас произошла ссора с человеком, тогда вам вместе следует посмотреть фильм ужасов. При просмотре таких фильмов мы чувствуем, что у нас не все так плохо.

После просмотра такого фильма вы сами не заметите, как вам удастся помириться с человеком.



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