3 способи, як заохотити дітей до читання: перевірені поради від батьків

Існує безліч творчих підходів та пропозицій для батьків, щоб заохотити своїх дітей до читання. Наприклад, цей процес можна перетворити в дуже цікаву гру.

Коли справа доходить до виховання читачів, більшість батьків знає, що треба робити: виховувати любов до книг змалечку, ділитись прочитаним вголос, відвідувати бібліотеку разом тощо.

Але що робити, коли ці звичайні методи не допомагають? Тут ми пропонуємо кілька творчих пропозицій і коротких порад, щоб надихнути як нових, так і досвідчених читачів.

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Емоції

Американка Нен МакДеніел розповідає, що її син у 12 років зовсім перестав читати. Тоді жінка часто сідала біля нього і читала сама цікаві, на її думку, твори.

І от, коли Нен дочитувала до кульмінаційного або тривожного моменту, то навмисно зупинялася. Тоді починала вигукувати і сміятися. Син, розумівши, що в книзі є щось грандіозне, швидко забирав її і дочитував сам.

Вигадайте гру

Сім'я зі штату Небраска перетворила читання книг вголос на гру. Мама, тато і шестеро дітей читають частину книги, а потім вгадують, що буде далі.

Вони записують передбачення кожної людини на великій дошці і присуджують бали за правильні припущення. Член сім'ї, у якого в кінці книги найвищий результат, може вибрати наступну назву для читання вголос.

Діліться прочитаним

Читайте домашній тварині. Коли дочка Керолін Халлібертон була маленькою і боролася з дислексією (розлад читання), вона була найщасливішою, коли читала сімейному собаці, "яка ніколи не виправляла її".

Усі діти до того ж обожнюють спілкуватися з тваринами і вони дуже вірять, що ті їх уважно слухають.

Сімейне читання. Мелоді Соберс зі штату Юта час від часу скасовує сон, щоб читати до ранку зі своїми синами. Збори можуть бути запланованими. Усі діти залазять на одне ліжко чи диван, "як купа цуценят" з книгами та журналами і голосно діляться уривками, що дух перехоплює.



Читайте разом вголос і діліться емоціями / Фото Unsplash