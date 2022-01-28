Когда дело доходит до воспитания читателей, большинство родителей знает, что нужно делать: воспитывать любовь к книгам с детства, делиться прочитанным вслух, посещать библиотеку вместе и другое.

Но что делать, если эти обыденные способы не помогают? Здесь мы предлагаем несколько творческих предложений и кратких советов, чтобы вдохновить как новых, так и опытных читателей.

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Эмоции

Американка Нэн МакДениэл рассказывает, что ее сын в 12 лет совсем перестал читать. Тогда женщина часто садилась возле него и читала самые интересные, по ее мнению, произведения.

И вот, когда Нэн дочитывала до кульминационного или тревожного момента, то намеренно останавливалась. Тогда начинала выкрикивать и смеяться. Сын, понимая, что в книге есть что-то грандиозное, быстро забирал ее и дочитывал сам.

Придумайте игру

Семья из штата Небраска превратила чтение книг в игру. Мама, папа и шестеро детей читают часть книги, а потом угадывают, что будет дальше.

Они записывают предсказание каждого человека на большой доске и присуждают баллы за правильные предположения. Член семьи, у которого в конце книги самый высокий результат, может выбрать следующее название для чтения вслух.

Делитесь прочитанным

Читайте домашнему животному. Когда дочь Кэролин Халлибертон была маленькой и боролась с дислексией (расстройство чтения), она была самой счастливой, когда читала семейной собаке, "которая никогда не исправляла ее".

Все дети к тому же любят общаться с животными и очень верят, что те их внимательно слушают.

Семейное чтение. Мелоди Соберс из штата Юта время от времени упраздняет сон, чтобы читать до утра со своими сыновьями. Собрание может быть запланировано. Все дети залезают на одну кровать или диван, "как куча щенков" с книгами и журналами и громко делятся отрывками, что дух перехватывает.