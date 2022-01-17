3 щоденні лайфхаки для зайнятих батьків, які допоможуть краще організувати свою сім'ю

Пережити хоч один день зайнятих батьків – непростий подвиг. Так само нелегко організувати час із сім'єю, коли є дуже багато роботи. Однак 3 легкі навички точно розвантажать вас хоч трохи.

Блогер Маріель Альтенор ділиться трьома своїми порадами щодо збереження організованості та зниження стресу. Опанувати їх може бути складно, але це лише спочатку. Потім ця система почне працювати на вас.

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Як краще організувати час із сім'єю

Використовуйте календар, щоб бути організованим

Вам потрібен сімейний календар! Використання кольорового кодування або наклейок — це ще один чудовий спосіб чітко позначити діяльність і плани кожного! Таким чином ви також можете організовувати спільне часопроведення, бо будете бачити, хто і коли вільний.

Використання такої програми, як Cozi Family Organizer або Google Calendar, допоможе вам і вашому чоловікові залишатися в курсі останніх змін у розкладі. У календарі Google можна створювати події і нагадування. Налаштування спільного сімейного календаря Google дозволяє легко відстежувати важливі зустрічі.

Діліть обов'язки між усіма членами сім'ї

Коли діти стають старшими, вони можуть допомагати вам у домашніх справах. Таку навичку блогерка радить розвивати поступово з 3 років. Наприклад, між членами сім'ї можна розподілити такі обов'язки:

накрити на стіл;

полити рослини;

сортувати брудний одяг для прання та чистий одяг для складання;

попилососити в будинку;

мити посуд тощо.

Доручаючи роботу кожному члену сім'ї, ви заощадите багато часу.

Складіть план, як зайняти ваших малюків

Якщо мама є наодинці зі своїм малюком, але має важливі завдання, то слід організувати план "мама зайнята". Тобто вона працюватиме, поки малюк гратиметься сам.

Для цього слід вигадати для дитини кілька ігор. Наприклад, на чистому папері намалюйте деяких істот лише з посмішкою.Тоді дайте його малюкові і попросіть домалювати обличчя і проявити творчість! Тепер у вас є 10 – 20 хвилин, щоб виконати певну роботу. Блогерка використовує цей час, щоб відповідати на електронні листи або готувати їжу.



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