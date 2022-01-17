Блогер Мариэль Альтенор делится тремя своими советами по сохранению организованности и снижению стресса. Овладеть их может быть сложно, но это только поначалу. Потом эта система заработает на вас.

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Как лучше организовать время с семьей

Используйте календарь, чтобы быть организованным

Вам нужен семейный календарь! Использование цветной кодировки или наклеек – это еще один отличный способ четко обозначить деятельность и планы каждого! Таким образом вы также можете организовать совместное времяпровождение, потому что будете видеть, кто и когда свободен.

Использование такой программы, как Cozi Family Organizer или Google Calendar, поможет вам и вашему мужчине оставаться в курсе последних изменений в расписании. В календаре Google можно создавать события и напоминания. Настройка общего семейного календаря Google позволяет легко отслеживать важные встречи.

Делите обязанности между всеми членами семьи

Когда дети становятся старше, они могут помогать вам в домашних делах. Такой навык блоггер советует развивать постепенно с 3 лет. Например, между членами семьи можно распределить следующие обязанности:

накрыть на стол;

полить растения;

сортировать грязную одежду для стирки и чистую одежду для сборки;

пылесосить в доме;

мыть посуду и т.д.

Поручая работу каждому члену семьи, вы сэкономите много времени.

Составьте план, как занять ваших малышей

Если мама один на один со своим малышом, но имеет важные задачи, то следует организовать план "мама занята". То есть она будет работать, пока малыш будет играть сам.

Для этого следует придумать для ребенка несколько игр. К примеру, на чистой бумаге нарисуйте некоторых существ только с улыбкой. Тогда дайте его малышу и попросите дорисовать лицо и проявить творчество! Теперь у вас есть 10-20 минут, чтобы выполнить определенную работу. Блогерша использует это время, чтобы отвечать на электронные письма или готовить еду.