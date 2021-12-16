Три простих інгредієнти і горнятко знов, як нове: як швидко позбутися нальоту після чаювання

Наліт на горнятках після чаювання відмити нелегко. Така ж ситуація відбувається після кави, капучино та багатьох інших напоїв. Рішення є – читайте в матеріалі.

Майже завжди після чаю на чашці залишається наліт на всіх стінках, який важко відмити. Це здається майже неможливим тоді, коли горня трохи постояло після чаювання і наліт засох.

Пропонуємо спробувати 3 дієві речовини для очищення склянок. Цікаво, що кожен знайде їх у себе вдома.

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Чай – сильний барвник

У деяких частинах світу чай навіть використовують як барвник для одягу. Чим довше пляма залишається на чашці, тим більшою вона буде.

Якщо коричневі сліди не усунути, вони просто будуть постійно поширюватися і відмити їх буде майже неможливо. То як же відчистити горнятко від нальоту?

Три речовини і горнятко чисте

Харчова сода

Вона вважається одним з найкращих багатофункціональних засобів для чищення. Сода виводить плями, не пошкоджуючи крихкі матеріали.

Щоб позбутися нальоту від чаю з чашок, змочіть внутрішню частину кухля холодною водою і посипте тонким шаром харчової соди, щоб вона покрила всі коричневі плями.

Залиште на кілька хвилин, а потім за допомогою тканини або губки протріть все навколо. Далі мийте, як зазвичай, засобом для миття посуду.

Сіль і оцет

Техніка дуже схожа на описану вище. Внутрішню частину кухля треба змочити білим оцтом і використовувати звичайну кухонну сіль замість харчової соди. Сіль – ще один м'який очищувач.

Обов'язково після цього ретельно вимийте кухоль із засобом для миття посуду.

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