Майже завжди після чаю на чашці залишається наліт на всіх стінках, який важко відмити. Це здається майже неможливим тоді, коли горня трохи постояло після чаювання і наліт засох.
Пропонуємо спробувати 3 дієві речовини для очищення склянок. Цікаво, що кожен знайде їх у себе вдома.
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Чай – сильний барвник
У деяких частинах світу чай навіть використовують як барвник для одягу. Чим довше пляма залишається на чашці, тим більшою вона буде.
Якщо коричневі сліди не усунути, вони просто будуть постійно поширюватися і відмити їх буде майже неможливо. То як же відчистити горнятко від нальоту?
Три речовини і горнятко чисте
Харчова сода
Вона вважається одним з найкращих багатофункціональних засобів для чищення. Сода виводить плями, не пошкоджуючи крихкі матеріали.
Щоб позбутися нальоту від чаю з чашок, змочіть внутрішню частину кухля холодною водою і посипте тонким шаром харчової соди, щоб вона покрила всі коричневі плями.
Залиште на кілька хвилин, а потім за допомогою тканини або губки протріть все навколо. Далі мийте, як зазвичай, засобом для миття посуду.
Сіль і оцет
Техніка дуже схожа на описану вище. Внутрішню частину кухля треба змочити білим оцтом і використовувати звичайну кухонну сіль замість харчової соди. Сіль – ще один м'який очищувач.
Обов'язково після цього ретельно вимийте кухоль із засобом для миття посуду.