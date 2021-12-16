Почти всегда после чая на чашке остается налет на всех стенках, который трудно отмыть. Это кажется почти невозможным тогда, когда чашка немного постояла после чаепития и налет засох.

Предлагаем попробовать 3 действенных вещества для очищения стаканов. Интиресно , что каждый найдет их у себя дома.

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Чай – сильный краситель

В некоторых частях света чай даже используют в качестве красителя для одежды. Чем длиннее пятно остается на чашке, тем больше оно будет.

Если коричневые следы не устранены, они просто будут постоянно распространяться и отмыть их будет почти невозможно. Так как же отчистить чашку от налета?

Три вещества и чашка чистая

Пищевая сода

Она считается одним из лучших многофункциональных чистящих средств. Сода выводит пятна, не повреждая хрупкие материалы.

Чтобы избавиться от налета от чая из чашек, смочите внутреннюю часть кружки холодной водой и посыпьте тонким слоем пищевой соды, чтобы она покрыла все коричневые пятна.

Оставьте на несколько минут, затем с помощью ткани или губки протрите все вокруг. Далее мойте, как обычно, средством для мытья посуды.

Соль и уксус

Техника очень похожа на описанную выше. Внутреннюю часть кружки нужно смочить белым уксусом и использовать обычную поваренную соль вместо пищевой соды. Соль – еще один мягкий очиститель.

Обязательно после этого тщательно вымойте кружку со средством для мытья посуды.