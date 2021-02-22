Напевно кожен хто має авто, час від часу зіштовхується з проханням знайомих підкинути до домівки чи на роботу. Якщо такі прохання поодинокі, це зазвичай вам не завдає зайвих клопотів, але якщо ваш знайомий починає користуватися вашою добротою та сприймати вас за особистого водія, це, звісно, починає набридати.

Хорошому знайомому важко сказати усе, що ви думаєте про дану ситуацію, але мовчати та продовжувати дозволяти зловживати вашою добротою теж не варто. Тож як вийти із ситуації, щоб не образити друга?

Ми пропонуємо вам кілька варіантів, які допоможуть вийти із ситуації не образивши нікого.

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"Я сьогодні ще у справах"

Якщо вам набридло бути особистим водієм вашого знайомого, тоді скажіть що сьогодні у вас є ще справи. Можливо після такого випадку ваш друг замислиться, що не варто кожного дня їздити з вами. Звичайно, є ситуації, коли відмовити просто неможливо, але ми говоримо про щоденні прохання. Не бійтеся здатися грубими, ваш друг повинен навчитися поважати ваші особисті кордони.



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"Їдемо, але в мене ще є справи"

На чергове прохання – десяте за тиждень – друга підвезти його, погоджуйтеся, проте з однією умовою – ви їдете спочатку у ваших справах. Заздалегідь складіть максимально завантажений маршрут, наприклад, заїдьте у кілька магазинів або до знайомого "забрати" щось. Щойно ваш знайомий зрозуміє, що з вами він може запізнитися куди завгодно, він дуже швидко припинить наполягати на щоденному підвозі.



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"Я тільки отримав права, якщо не страшно?"

Відмінний спосіб для тих, хто лише нещодавно отримав права. Якщо ваш друг постійно запитує вас про те, коли ж ви нарешті сядете за кермо і ви зможете їздити разом, відразу ж кажіть, що не впевнені у своїх силах, і не хочете піддавати кращого друга небезпеці. Зазвичай, після декількох спроб умовити вас взяти його "на борт", ваш друг замислиться, чи розумно сідати з новачком у перші шість місяців водіння.



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