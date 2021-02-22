Наверное каждый, кто имеет авто столкнулся с просьбой знакомых подбросить до дома или на работу. Если вас просят редко это конечно вам не наносит лишних хлопот, но если ваш знакомый начинает пользоваться вашей добротой и воспринимать вас за личного водителя, это обычно начинает надоедать.

Хорошему знакомому трудно сказать все, что вы думаете о данной ситуации, но молчать и продолжать позволять злоупотреблять вашей добротой тоже не стоит. Тогда как выйти из ситуации, чтобы не обидеть друга?

Мы предлагаем вам несколько вариантов, которые помогут выйти из ситуации не обидев никого.

Читайте также: Как избавиться от неприятных запахов в автомобиле

"Я сегодня еще по делам"

Если вам надоело быть личным водителем вашего знакомого, тогда скажите, что сегодня у вас есть еще дела. Возможно после такого случая ваш друг задумается о том что не стоит каждый день ездить с вами. Конечно, есть ситуации, когда отказать просто невозможно, но мы говорим о ежедневных просьбах. Не бойтесь показаться грубыми, ваш друг должен научиться уважать ваши личные границы.



Фото pinterest

"Едем, но у меня еще есть дела"

На очередную просьбу – десятую за неделю – друга подвезти его, соглашайтесь, однако с одним условием – вы едете сначала в ваших делах. Заранее составьте максимально загруженный маршрут, например, загляните в несколько магазинов или к знакомому "забрать" что-то. Как только ваш знакомый поймет, что с вами он может опоздать куда угодно, он очень быстро прекратит настаивать на ежедневном подвозе.



Фото pixabay

"Я только получил права, если не страшно?"

Отличный способ для тех, кто только недавно получил права. Если ваш друг постоянно спрашивает вас о том, когда же вы наконец сядете за руль, чтобы ездить с вами вместе, сразу же говорите, что не уверены в своих силах, и не хотите подвергать лучшего друга опасности. Обычно, после нескольких попыток уговорить вас взять его "на борт", ваш друг задумается, разумно садиться с новичком в первые шесть месяцев вождения.



Фото pixabay