Погодьтеся, ми зазвичай беремося за нові звершення не з початку року, а по завершенню зимових свят. І спорт – не виключення. Причини при цьому можуть бути різні: схуднення, відновлення форми, набір м'язової маси. Адже майже кожен обіцяє собі почати працювати над собою після свят.

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За будь-якого сценарію у план занять переважно включають вправи на м'язи ніг та сідниць. Сьогодні зосередимо увагу на останньому пункті. Для пропрацювання цих м'язів тренери зі спортклубу Smidyuk Academy рекомендують виконувати випади назад, присідання та махи ногами.

Що важливо при виконанні кожної з вправ:

Під час випаду назад шию тримайте на одній лінії зі спиною. Поперек не округляйте і не розгойдуйтеся убік. П'яту опорної ноги не відривайте від підлоги, а коліно не скручуйте усередину.

Присідаючи, не відривайте п'яти від підлоги та затримуйтесь на секунду у нижній точці.

Махи ногами виконуйте із зафіксованим корпусом. Стежте за тим, аби не було прогину у попереку.

Короткий гайд з тренування: кожну вправу виконуйте 18 – 25 повторень по 3 підходи.

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Текст публікації спортклубу Smidyuk Academy:

Не потрібно винаходити велосипед. Листайте карусель і зберігайте вправи для круглих сідниць – випади назад, присідання та махи.

На що звертаємо увагу

Під час випаду шию тримаємо на одній лінії зі спиною. Поперек не округляємо і не розгойдуємося убік. П'ята опорної ноги не відривається від підлоги, а коліно не скручується усередину і не йде за носок. Можете підключити джгут, як відео, щоб додатково прокачати спину.

Присідаючи, не відривайте п'яти від підлоги та затримуйтесь на секунду у нижній точці.

Махи виконуємо із зафіксованим корпусом. Не допускайте прогину в попереку.

Кожну вправу виконуємо по 3 підходи, 18-25 разів.