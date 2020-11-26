23 оригинальных изобретения, которые облегчат жизнь
Гениальность этих штуковин просто зашкаливает.
Поэтому Идеи 24 надеются, что в скором будущем эти изобретения появятся в каждом доме. Ведь это все, о чем мы так мечтали.
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Силиконовый пакет для варки
Фото Amazon
Заварочная ложка, выдавливающая чай
Фото Amazon
Миниатюрный принтер
Фото unsplah
Нож – держатель для торта
Фото Amazon
"Ложка" для салата
Фото pexels
Бананорезка
Фото pexels
Прозрачный тостер
Фото pexels
Флешка с микрокамерой
Фото unsplah
Прибор для чистки болгарского перца
Фото Amazon
Держатель для пакетов
Фото Amazon
Прибор для запечатывания пакетов
Фото Amazon
Гладильная доска зеркало
Фото pexels
Зубная щетка с ополаскивателем
Фото unsplah
Влагостойкий bluetooth-динамик в душ
Фото unsplah
Рыбка для отделения желтка
Фото pexels
Книжная подставка для чтения на улице
Фото pexels
Батарейки, заряжаемые через USB
Фото unsplah
Вилка для косточки авокадо
Фото pexels
Самоочищающаяся щетка
Фото unsplah
Дуршлаг для мытья ягод
Фото pexels
Онлайн – проверка дверного замка
Фото unsplah
Надувной матрас на заднем сиденье
Фото pexels
Аппарат для приготовления завтрака
Фото Amazon
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