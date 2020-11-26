Гениальность этих штуковин просто зашкаливает.

Поэтому Идеи 24 надеются, что в скором будущем эти изобретения появятся в каждом доме. Ведь это все, о чем мы так мечтали.

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Силиконовый пакет для варки



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Заварочная ложка, выдавливающая чай



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Миниатюрный принтер



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Нож – держатель для торта



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"Ложка" для салата



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Бананорезка



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Прозрачный тостер



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Флешка с микрокамерой



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Прибор для чистки болгарского перца



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Держатель для пакетов



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Прибор для запечатывания пакетов



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Гладильная доска зеркало



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Зубная щетка с ополаскивателем



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Влагостойкий bluetooth-динамик в душ



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Рыбка для отделения желтка

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Книжная подставка для чтения на улице



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Батарейки, заряжаемые через USB



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Вилка для косточки авокадо



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Самоочищающаяся щетка



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Дуршлаг для мытья ягод



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Онлайн – проверка дверного замка



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Надувной матрас на заднем сиденье



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Аппарат для приготовления завтрака



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