Необычный ракурс и композиция иногда позволяют делать фотографии, которые вводят в заблуждение. Они как иллюзии, в которые нужно вглядываться, чтобы точно понять, что же там в кадре.

Поэтому мы с вами поделимся как раз такими яркими кадрами. Но прежде чем понять, что там изображено, внимательно присмотритесь. Ведь вряд ли вам удастся сразу понять, что там изображено. Читайте также: 20 фото, которые были сделаны случайно, а теперь заполонили сеть 1. Интересное фото. Присмотрелись?

Фото reddit 2. Двусторонняя лошадь. Ну как вам?

Фото reddit 3. Такие милые. Сколько же их здесь?

Фото reddit 4. Настоящее лицо черепах

Фото reddit 5. А вот здесь может понадобиться время, чтобы понять, что же это за существа

Фото reddit 6. Тоже сначала увидели собаку?

Фото reddit 7. Кажется, будто у ребенка кошачьи лапы

Фото reddit 8. Кажется, эта овца ведет за собой мула

Фото reddit 9. Ох и фото .... Можно и испугаться

Фото reddit 10. Ох уж эти обнимашки

Фото reddit 11. Новое изобретение. Вертолет с лапками

Фото reddit 12. Арагон за чтением

Фото reddit 13. С такой ручицей разве не выиграешь

Фото reddit