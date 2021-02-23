17 прикладів найнеочікуваніших рішень для завоювання прихильності покупців

19:06

Нині компанії намагаються зробити все для своїх клієнтів, щоб їм догодити. Свою любов вони навіть проявляють у маленьких дрібницях та намагаються зробити товари та послуги максимально зручними та приємними. Також вони роблять маленькі, але корисні подарунки або сюрпризи.