17 примеров самых неожиданных решений для завоевания благосклонности покупателей
Сейчас компании пытаются сделать все для своих клиентов, чтобы им угодить. Свою любовь они даже проявляют в маленьких мелочах и пытаются сделать товары и услуги максимально удобными и приятными. Также они делают маленькие, но полезные подарки или сюрпризы.
Источник:24 канал
Поэтому мы рекомендуем вам подборку товаров от которых любовь компаний к покупателям зашкаливает.
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