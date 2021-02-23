Сейчас компании пытаются сделать все для своих клиентов, чтобы им угодить. Свою любовь они даже проявляют в маленьких мелочах и пытаются сделать товары и услуги максимально удобными и приятными. Также они делают маленькие, но полезные подарки или сюрпризы.

Поэтому мы рекомендуем вам подборку товаров от которых любовь компаний к покупателям зашкаливает.

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Шторка для душа с таблицей Менделеева содержит неожиданный сюрприз



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В пазле с изображением национального парка притаился волк



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Ярлык от сковородки можно посадить – и вырастет тимья

"Посади меня!", – эта надпись сделана на эко-френдли-бумаге, которую можно посадить. Порвите его, поместите в землю, поливайте и он прорастет.



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Сюрприз. Документы на машину на USB-накопителе в виде ключа



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На обертке из попкорна вот такая правдивая надпись:

"Этот попкорн увеличили, чтобы продемонстрировать его текстуру".



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В этой кружке есть отделение для вашего любимого печенья



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Принимая душ в отеле, вы представляете что находитесь в бассейне



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Все для работников. Даже ручки с медным покрытием для борьбы с микробами



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Все для комфорта пассажиров. В электричках появились USB-зарядки



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Книга, которая учит детей завязывать шнурки, сама выглядит как ботинок



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Нашел в заведении раковину 3 в 1

"Попробуйте, вам понравится! Поднесите руки к центру раковины. Вы получите мыло, теплую воду и теплый воздух. Никаких прикосновений, никакой грязи".



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Кусты перед стоматологической клиникой подстригают в виде коренных зубов



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Забота прежде всего. К кухонному ножу еще и пластырь добавили



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Парковка с крышей. Чтобы ваши велосипеды были сухие



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Может и понадобиться. В рубашку вшита тряпочка для протирки очков



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Все что угодно. На рубашке пришито мотивирующее выражение:

"То, как вы проводите дни, - это то, как вы проводите жизнь".



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Мне нужен этот минихолодильник



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